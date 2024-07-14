Пінгвін, який охороняє своє Яйце: NASA показало зіткнення дивної пари галактик (фото)

Дві галактики в майбутньому перетворяться на єдине ціле, але тільки одна з них уже постраждала від повільного злиття.

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NASA показало нове зображення пари галактик під загальною назвою Arp 142, яка розташована на відстані приблизно 325 млн світлових років від нас. Ця пара вже мільйони років перебуває в процесі злиття і перетворення в одну галактику. Але саме це повільне злиття призвело до того, що одна з галактик набула незвичайної форми, пише Live Science.

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Космічний телескоп Вебб, який здатний бачити найневловиміші деталі різних галактик, зробив нове зображення галактичної пари Arp 142. Вона складається з галактики Пінгвін або NGC 2936, а також галактики Яйце або NGC 2937. Галактики, які почали своє злиття приблизно 25 млн років тому, знаходяться на відстані 325 млн світлових років від Землі. Один світловий рік — це приблизно 9,46 трлн км.

Космічний телескоп Вебб, який здатний бачити найневловиміші деталі різних галактик, зробив нове зображення галактичної пари Arp 142. Вона складається з галактики Пінгвін або NGC 2936, а також галактики Яйце або NGC 2937. Галактики, які почали своє злиття приблизно 25 млн років тому, знаходяться на відстані 325 млн світлових років від Землі Фото: NASA

Обидві галактики розташовані на відстані приблизно 100 тисяч світлових років від нас, а це приблизний діаметр Чумацького Шляху. Здавалося б, відстань вражаюча, але вона не заважає двом галактикам поступово зближуватися, щоб через мільйони років стати одним об'єктом. Для порівняння, зараз відбувається поступове зближення Чумацького Шляху і галактики Андромеди, яких розділяє 2,5 млн світлових років. Приблизно через 4 млрд років дві галактики стануть єдиним цілим.

Галактика NGC 2936 отримала прізвисько Пінгвін, адже своїми обрисами вона нагадує відомого не літаючого птаха. А сусідня з нею галактика, яку видно на зображенні зліва, через свою овальну форму нагадує Яйце. За слова астрономів, здається, що Пінгвін охороняє своє яскраве Яйце.

Галактика NGC 2936 отримала прізвисько Пінгвін, адже своїми обрисами вона нагадує відомого не літаючого птаха. А сусідня з нею галактика, яку видно на зображенні ліворуч, через свою овальну форму нагадує Яйце Фото: NASA

Більша галактика Пінгвін спочатку була спіральною галактикою, але через гравітаційну взаємодію з галактикою Яйце, вона втратила свою звичну форму. І ця форма продовжує змінюватися далі.

Цікаво, що центр великої галактики NGC 2936 тепер перетворився на сяюче око космічного пінгвіна, а її спіральні рукави, які були раніше симетричними, перетворилися на голову, дзьоб, тулуб і хвіст пінгвіна.

За словами вчених, гравітаційна взаємодія між галактиками призвела до того, що у Пінгвіна почався процес бурхливої появи нових зірок. Ділянки, де молекулярні хмари стискаються під дією гравітації й утворюють нові зірки, сконцентровані в дзьобі та хвості космічного птаха.

Менша галактика NGC 2937 є еліптичною галактикою, яка не дуже сильно змінилася після початку злиття з NGC 2936. Хоча галактика Яйце виглядає набагато меншою за Пінгвіна, у двох галактик приблизно однакова маса. Тому ще не відбулося повне поглинання Пінгвіном свого Яйця.

Новий знімок Arp 142 є результатом об'єднання даних з камер ближнього і середнього інфрачервоного діапазону телескопа Вебб.

Фокус уже писав про те, чи виникають у космосі нові галактики, чи це вже неможливо. Якщо говорити про те, чи з'являються у Всесвіті нові галактики, то можна сказати одночасно і так, і ні.

Також Фокус писав про те, що амбітна місія NASA опинилася під загрозою зриву. Вчені зіткнулися з непередбаченими ускладненнями вивчення супутника Юпітера Європи. Виною всьому виявилася одна проблема, яка може дорого обійтися космічному агентству.