На кону 5 мільярдів доларів: амбітна місія NASA опинилася під загрозою зриву

Наукова спільнота зіткнулася з непередбаченими ускладненнями вивчення супутника Юпітера, Європи. Виною всьому виявилася радіація і вона може дорого обійтися міжнародному агенству.

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Місія NASA Europa Clipper, спрямована на вивчення населеності місяця Юпітера — Європи, зіткнулася з проблемами радіації. Команда місії виявила, що радіаційно-стійкі транзистори, необхідні для управління електричними потоками космічного корабля, можуть не витримати інтенсивної радіації Юпітера, пише SciTechDaily.

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Під час всебічних випробувань у Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) у Південній Каліфорнії інженери виявили, що деякі транзистори можуть вийти з ладу за нижчого рівня радіації, ніж очікувалося. Ці випробування вкрай важливі, оскільки магнітне поле Юпітера, яке у 20 000 разів сильніше за земне, розганяє заряджені частинки до високих енергій, створюючи жорстке радіаційне середовище. Це відкриття викликає побоювання з приводу довговічності цих компонентів у найінтенсивнішій радіаційній зоні Сонячної системи.

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Для вирішення цієї проблеми вже проводяться спільні випробування в Лабораторії прикладної фізики імені Джона Гопкінса (APL) і Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA. APL, у співпраці з JPL і Годдардом, розробила основний корпус космічного апарату і бере активну участь у поточному аналізі.

У червні 2024 року в галузі було оголошено про передчасний вихід з ладу аналогічних транзисторів, що спонукало виробника підтримати додаткові радіаційні випробування. Попередній аналіз, який планується завершити до кінця липня, допоможе визначити кількість транзисторів, схильних до збоїв, і їхню продуктивність у польоті.

До завдань Europa Clipper входить вивчення потенційної населеності Європи шляхом проведення численних обльотів місяця. Запуск місії заплановано на жовтень 2024 року, а прибуття до Юпітера — на 2030 рік. Місія, вартість якої оцінюють у 5 мільярдів доларів, підкреслює прихильність NASA дослідженню далекого космосу, незважаючи на труднощі, пов'язані з інтенсивною радіаційною обстановкою поблизу Юпітера.

Радіаційна стійкість електроніки є стандартом у галузі для захисту космічних апаратів від космічної радіації. Унікальна проблема з транзисторами Europa Clipper виявляє прогалину в стандартній радіаційній кваліфікації в галузі і являє собою область для подальших досліджень і розробок, щоб забезпечити успіх майбутніх космічних місій.

Раніше Фокус писав про причини поломки вертольота NASA Ingenuity. Марсіанський вертоліт Ingenuity зміг виконати 72 польоти на Червоній планеті замість 5 запланованих. Але останній політ став кінцем його довгої історії.

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