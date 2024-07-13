На кону 5 миллиардов долларов: амбициозная миссия NASA оказалась под угрозой срыва

Научное сообщество столкнулось с непредвиденными осложнениями изучения спутника Юпитера, Европы. Виной всему оказалась радиация и она может дорого обойтись международному агенству.

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Миссия NASA Europa Clipper, направленная на изучение обитаемости луны Юпитера — Европы, столкнулась с проблемами радиации. Команда миссии обнаружила, что радиационно-стойкие транзисторы, необходимые для управления электрическими потоками космического корабля, могут не выдержать интенсивной радиации Юпитера, пишет SciTechDaily.

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В ходе всесторонних испытаний в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Южной Калифорнии инженеры обнаружили, что некоторые транзисторы могут выйти из строя при более низком уровне радиации, чем ожидалось. Эти испытания крайне важны, поскольку магнитное поле Юпитера, которое в 20 000 раз сильнее земного, разгоняет заряженные частицы до высоких энергий, создавая жесткую радиационную среду. Это открытие вызывает опасения по поводу долговечности этих компонентов в самой интенсивной радиационной зоне Солнечной системы.

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Для решения этой проблемы уже проводятся совместные испытания в Лаборатории прикладной физики имени Джона Хопкинса (APL) и Центре космических полетов имени Годдарда NASA. APL, в сотрудничестве с JPL и Годдардом, разработала основной корпус космического аппарата и принимает активное участие в текущем анализе.

В июне 2024 года в отрасли было объявлено о преждевременном выходе из строя аналогичных транзисторов, что побудило производителя поддержать дополнительные радиационные испытания. Предварительный анализ, который планируется завершить к концу июля, поможет определить количество транзисторов, подверженных сбоям, и их производительность в полете.

В задачи Europa Clipper входит изучение потенциальной обитаемости Европы путем проведения многочисленных облетов луны. Запуск миссии запланирован на октябрь 2024 года, а прибытие к Юпитеру — на 2030 год. Миссия, стоимость которой оценивается в 5 миллиардов долларов, подчеркивает приверженность NASA исследованию дальнего космоса, несмотря на трудности, связанные с интенсивной радиационной обстановкой вблизи Юпитера.

Радиационная стойкость электроники является стандартом в отрасли для защиты космических аппаратов от космической радиации. Уникальная проблема с транзисторами Europa Clipper выявляет пробел в стандартной радиационной квалификации в отрасли и представляет собой область для дальнейших исследований и разработок, чтобы обеспечить успех будущих космических миссий.

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