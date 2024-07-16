Побачили вперше: дивна зірка робить те саме, що й чорні діри, але дуже незвично (фото)

Струмінь цього екстремального об'єкта змінює напрямок, створюючи S-подібну форму.

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Астрономи з Оксфордського університету зробили важливе відкриття. Вперше було виявлено, як нейтронна зірка викидає струмінь матерії, який змінює свій напрямок. Цей струмінь виходить з об'єкта під назвою Циркуль X-1, який є одним із найяскравіших і найбільш вивчених рентгенівських об'єктів. Але виявляється, що ще багато чого можна дізнатися про нього, пише IFLScience.

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Циркуль X-1 — це подвійна рентгенівська зірка. Ця система складається з нейтронної зірки (залишку померлої масивної зірки), навколо якої обертається зірка-компаньйон. Нейтронна зірка забирає речовину у свого компаньйона і частина цієї матерії у вигляді потужних струменів вилітає з системи.

Найзнаменитіше зображення рентгенівської подвійної зірки Циркуль X-1, зроблене телескопом Чандра 2015 року Фото: NASA

Зазвичай такі струмені можна побачити такими, що виходять з акреційних дисків чорних дір. Але Циркуль X-1 є першою нейтронною зіркою, у якої було виявлено такі ж струмені з матерії ще в 2007 році. Нове дослідження показало, що струмінь рухається не по прямій лінії.

Взаємодія обертової нейтронної зірки і диска з матерії, який її оточує, створює прецесію. Це схоже на рух іграшкової дзиґи. Обертання зірки сповільнюється і змінюється напрямок обертання, а також відбувається зміна в напрямку струменя. Таким чином він набуває S-подібної форми, кажуть учені.

Рентгенівська подвійна зірка в уявленні художника Фото: NASA

За словами авторів дослідження, хоча Циркуль X-1 є найбільш вивченою рентгенівською подвійною зіркою, все ж цей об'єкт зберігає чимало секретів, які ще належить відкрити. Завдяки новим спостереженням вдалося отримати більше інформації про цей дивний об'єкт.

Вчені проведи спостереження за Циркулем X-1 за допомогою радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці. Поліпшення, встановлені на телескопі, дали змогу детальніше розглянути подвійну зірку, і таким чином вдалося виявити S-подібну форму струменя.

Радіозображення S-подібного прецесуючого струменя, запущеного нейтронною зіркою в системі Циркуль Х-1 Фото: IFLS

Нейтронні зірки є неймовірно щільними об'єктами і коли матерія падає на них, то відбувається величезний викид енергії. За 1 секунду виділяється в мільйон разів більше енергії, ніж виробляє Сонце за той самий час. Частина цієї енергії відштовхує частину матерії, що падає на нейтронну зірку, у струмінь.

Струмінь рухається майже зі швидкістю світла і врізається в матерію, що оточує подвійну систему. Струмінь рухається так швидко, що взаємодія з міжзоряним середовищем створює ударні хвилі. За словами вчених, вони вперше побачили такі ударні хвилі в рентгенівській подвійній зірці.

Астрономи продовжать свої спостереження за об'єктом Циркуль X-1, щоб розкрити ще більше секретів, який він, можливо, приховує.

Як уже писав Фокус, NASA перетворило знімок телескопа Хаббл на загадку, яку пропонується вирішити за 15 секунд. Насправді на зображенні показано один із найзнаменитіших об'єктів у Чумацькому Шляху.

Також Фокус писав про те, що астрономи мають намір виявити в нашій галактиці безліч коричневих карликів, які мають допомогти розібратися з історією Чумацького Шляху. Ці об'єкти мають характеристики і зірок, і планет, але їх складно класифікувати.