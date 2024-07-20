Червоного хробака з Біблії виявлено в Печері черепів: пробув тут 4000 років (фото)

Археологи виявили рідкісний артефакт, який 25 разів згадується у Старому Заповіті.

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У "Печері черепів" в Юдейській пустелі в Ізраїлі виявили стародавній клапоть тканини віком 3800 років, забарвлений "червоним черв'яком" — барвник, що згадується у Священних писаннях 25 разів. Цей барвник був виготовлений з туш і яєць комах, яких подрібнювали, а потім використовували порошок для фарбування одягу, пише Daily Mail.

За інформацією Управління старожитностями Ізраїлю (IAA), розміри виявленої в печері тканини — не більше двох сантиметрів, і кілька тисячоліть цей клапоть переховувався в досліджуваній вченими печері. Вчені вивчили фрагмент і виявили, що вовняні нитки, пофарбовані в червоний колір, були переплетені з незабарвленими лляними нитками, внаслідок чого утворився ґратчастий візерунок.

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За словами дослідників, червоний барвник виробляли зі щитівки, що мешкає на дубах. Самки і яйця цього виду виробляють кармінову кислоту, що надає барвнику червоного відтінку. Тисячі років тому люди збирали жуків, обприскували їх оцтом, а потім сушили. Після цього їх подрібнювали на порошок, який використовували для фарбування тканини. Відомо, що колір відтінку варіювався від помаранчевого до рожевого і малинового і мав "історичний символізм і значення".

Вчені вивчили щитівок і виявили, що їхній колір ґрунтується на молекулах, таких як кермесова і кармінова кислота. Ці молекули робили колір стабільнішим і красивішим, що в стародавні часи робило їх престижнішими, ніж рослинні джерела барвників.

Команда виявила стародавній текстиль в Ізраїлі Фото: Israel Antiquities Authority

Червоний барвник на івриті відомий як "шані" або "толаат шані", що перекладається як "малиновий черв'як". Він також зустрічається в Старому Завіті — або окремо, або в поєднанні з іншими дорогоцінними фарбами, зокрема синім і фіолетовим відтінками, які отримували з морських равликів.

Автори дослідження зазначають, що темно-червоний колір також кілька разів згадувався у Виході, Стокгольмському папірусі, який містить 154 рецепти фарбування коштовного каміння, чищення перлів та імітації золота або срібла. Цей рукопис датується між 200 і 100 роками до нашої ери. Археологи також виявили, що червоний барвник із кермесу згадувався в торгових документах, датованих 1425 роком до нашої ери — дані помітили на клинописних табличках із Месопотамії.

"Червоний черв'як", згаданий у Біблії, — щитівка, що мешкає на дубах, яку використовують для виготовлення барвника Фото: Israel Antiquities Authority

Стародавній дивовижний текстиль, виявлений вченими в "Печері черепів", являє собою смугасту тканину, приблизно з 50 нитками на сантиметр в утоковій системі та 10 нитками на сантиметр в основі. Утокові нитки розташовані щільно, а нитки основи розташовані далі одна від одної. Вчені виявили, що пофарбовані червоні нитки були сплетені між незабарвленими нитками основи.

Автори дослідження використовували метод аналізу високоефективної рідинної хроматографії, що дає змогу відокремити сполуки, розчинені в зразку рідини. У результаті їм вдалося ідентифікувати компоненти в суміші. Далі вчені порівняли результати з базою даних, у якій зберігаються стандарти з відомими хімічними компонентами, і виявили кермезинову кислоту, яку отримують із комах.

Далі вчені провели аналіз вуглецю-14 і змогли визначити вік фрагмента тканини — він датований бронзовим століттям, 1767-1954 роками до нашої ери. За словами співавтора дослідження доктора Наама Сукеніка, використовуючи сучасні методи аналізу, вони з колегами змогли точно визначити походження барвника і його вік.

Дослідники визначили барвники, використовуючи метод аналізу високоефективної рідинної хроматографії Фото: Israel Antiquities Authority

Професор Зохар Амар з Університету Бар-Ілан пояснює, що назва "червоний черв'як" з'явилася через те, що в стародавні часи термін "черв'як" фактично застосовувався до всіх комах і стадій їхнього розвитку. Водночас біблійна асоціація цього кольору з живою істотою демонструє дивовижні зоологічні пізнання, з огляду на те, що у самок щитівок відсутні ноги та крила, до такої міри, що деякі грецькі та римські натуралісти навіть приймали їх за рослинні гранули.

Попри великі стародавні записи, що свідчать про широке використання барвника зі щитівок у стародавньому світі, до цього моменту вченим вдалося виявити лише кілька фрагментів, що відповідають періоду, який передує римському. Автори дослідження сподіваються, що їхня нова знахідка та її аналіз зможе заповнити прогалини в тому, що науці відомо про червоний барвник, його виготовлення та використання в стародавні часи.

Раніше Фокус писав про те, що загублений фрагмент перекладу Біблії віком 1750 років знайдено в бібліотеці Ватикану.