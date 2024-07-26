Знищена вогнем Другої світової війни: археологи відкопали синагогу XVII століття у Вільнюсі (фото)

Команда дослідників виявила залишки синагоги Вільнюса, яка колись була релігійним центром міста. Попри знищення після Другої світової війни, дослідники змогли знайти гостроцікаві знахідки.

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Велика синагога Вільнюса, збудована між 1630 та 1633 роками в ренесансно-бароковому стилі, колись була релігійним епіцентром комплексу, присвяченого вивченню Тори у Вільнюсі, Литва. Цей комплекс, який складався з кількох синагог, мікв та громадських установ, пошкодили нацисти, а згодом повністю знищила радянська влада, пише HeritageDaily.

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Ізраїльське управління старожитностей (IAA) наголосило на історичному значенні синагоги: "Велика синагога Вільнюса була серцем литовського єврейства і охоплювала 12 синагог і навчальних будинків, будівлю общинної ради, будинок рабина Еліягу – Віленського Ґаону, кіоски з кошерним м'ясом, знамениту бібліотеку "Страшун", лазню і багато іншого".

Фото: Israel Antiquities Authority

Під час Другої світової війни синагога зазнала значних пошкоджень від пограбування, спалення та часткового руйнування нацистами. Радянська влада знесла рештки споруди, щоб побудувати школу, не допустивши жодного відновлення єврейських богослужінь.

Збереглися три оригінальні частини синагоги: двері священної арки, стіл і барельєф з Десятьма заповідями, які зараз виставлені в Єврейському музеї Віленського Ґаона.

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Нещодавні розкопки, проведені IAA, Асоціацією литовської археології, Фондом доброї волі та Єврейською громадою Литви, виявили сліди розпису стін і підлоги синагоги червоними, чорними і білими квітковими візерунками. Серед цих знахідок — великі резервуари для води, які використовувалися для мікв, і один з гігантських стовпів, що оточували підвищення в центрі синагоги.

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