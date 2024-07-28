У підсолоджувачі знайдено найжорсткішу молекулу в історії: її неможливо розщепити

Дослідники виявили, що штучний підсолоджувач, який міститься в багатьох продуктах і напоях, не розщеплюється організмом.

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Сукралоза — штучний підсолоджувач, який додають у багато продуктів і напоїв з нульовою калорійністю. Дослідники виявили, що він не розщеплюється організмом, а отже, як показує нове дослідження, потенційно шкодить мікроорганізмам у самому низу водних харчових шляхів, пише Science Alert.

За словами морської біологині Трейсі Шефер з Університету Флориди, вони не можуть розщепити сукралозу, тому що це дійсно "жорстка молекула", яка не розкладається легко. У результаті виникає безліч запитань щодо того, як вона впливає на навколишнє середовище загалом і чи може вплинути на мікробні спільноти.

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Під час нового дослідження команда зібрала зразки з прісноводних і солонуватих водойм у кількох штатах США, а потім піддала їх впливу різних концентрацій сукралози в лабораторії. Наступні 5 днів вчені проводили вибіркові вимірювання ціанобактерій і діатомових водоростей. Результати показують, що штучний підсолоджувач вплинув на них.

Дослідники виявили, що порівняно з контрольними зразками, концентрації ціанобактерій збільшилися в прісній воді за умови впливу підсолоджувача. Водночас у солоній воді — концентрації спочатку різко зросли, а потім також різко впали.

Що стосується діатомових водоростей, в обох зразках води їхня популяція скоротилася після додавання підсолоджувача. Дослідники також зазначають, що вплив молекули був більш явним в експериментах із прісною водою.

За словами співавторки дослідження, хімікині Амелії Вестморленд з Університету Флориди, вони з колегами побоюються, що існує ймовірність того, що прісноводні спільноти можуть помилково сприймати молекулу за поживну речовину (цукор), яку вони використовують як їжу.

Результати дослідження, на жаль, не показують, якими можуть бути довгострокові наслідки. Однак команда вважає, що тонко збалансовані природні екосистеми, ймовірно, можуть бути порушені, залежно від того, скільки штучного підсолоджувача потрапить у них. Наприклад, ціанобактерії при такому впливі можуть придушити все інше в мікробній спільноті.

При цьому, у випадку діатомових водоростей, існує високий ризик, що популяція і зовсім може бути повністю знищена. Зазначимо, що діатомові водорості є одним з основних первинних виробників океану, а також виступають життєво важливими регуляторами циклів вуглецю і кисню.

Штучні підсолоджувачі, такі як сукралоза, вважаються безпечними в стандартних дозах у їжі та напоях, хоча деякі дослідження показують, що вони можуть впливати на кишкові бактерії та навіть ушкоджувати ДНК всередині клітин. При цьому їхній довгостроковий вплив все ще залишається загадкою для науки. Результати дослідження були опубліковані в журналі Environmental Monitoring and Assessment.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пов'язали популярний підсолоджувач із ризиком інфаркту.

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