Яка екосистема Землі є найстарішою: існує вже мільйони років

Деякі з найдавніших ландшафтів нашої планети з'явилися мільйони років тому і все ще процвітають.

Related video

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета зазнала безліч змін. Сьогодні вся поверхня Землі складається з біомів: усередині кожного з них є безліч різних екосистем, які постійно зростають, розподіляються і кишать життям, пише IFLScience.

Але яка з них з'явилася першою і чи існує вона все ще на Землі? Оскільки екосистеми складаються з частин, що постійно розпадаються, організми, живі на початку життєвого циклу системи, ймовірно, не будуть живі в його кінці. Таким чином, дослідники вважають, що "життя екосистеми" можна вважати схожим на життя нашого тіла: клітини людського тіла постійно регенеруються, а тому майже жодна з клітин, з якими ми були народжені, не досягне нашого зрілого віку. Втім. Ми все ще залишимося тією ж людиною. Точно так само екосистема жива, доки її компоненти продовжують цикл енергії та поживних речовин.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Що таке екосистема

Екосистема — одиниця екології, де баланс живого рослинного і тваринного життя, клімату, рельєфу та геології об'єдналися, щоб створити особливе середовище. Екосистеми можуть бути великими або крихітними, але разом вони вкривають усю поверхню нашої планети. По суті, дедалі дрібніші екосистеми об'єднуються у більші, які є ширшими описами ландшафтів і умов навколишнього середовища.

Екосистеми, що складаються з двох окремих широких типів, наземних і водних, містять як біотичні, так і абіотичні чинники. Біотичні чинники — живі істоти, такі як тварини та рослини; абіотичні чинники — неживі істоти, такі як каміння, температура і вологість.

Найстаріша екосистема Землі

Подібно до видів усередині них, екосистеми ростуть, розвиваються і вмирають з плином часу, але деяким із них це вдається краще. Наприклад, тропічні ліси, завдяки своїй стійкості, змогли пережити льодовикові періоди, а тому їхній вік налічує щонайменше 300 мільйонів років. Це робить їх однією з найстаріших екосистем планети.

Ця екосистема є домівкою для майже половини всіх видів і рослин у світі, при цьому тропічні ліси займають не більше 6% поверхні планети. У результаті їх також вважають однією з найрізноманітніших екосистем.

Водні екосистеми, як-от рифи, також здатні витримати випробування часом, а тому багато з них існують уже сотні тисяч років. Наприклад, вік Великого Бар'єрного рифу в Австралії налічує від 500 000 до 600 000 років.

Хоча луки морської трави є відносно молодим типом екосистеми, що вперше сформувався близько 100 мільйонів років тому, корали були виявлені в скам'янілих рифах, вік яких становить 500 мільйонів років, що робить їх серйозним претендентом на звання найстарішої екосистеми. Утім, дослідження показують, що коралові рифи в тій формі, якими ми їх знаємо сьогодні, існують лише близько 60 мільйонів років.

Найдавніший ліс у світі

Найдавнішим лісом на Землі вважається нещодавно відкрита ділянка на південному заході Англії. Вчені підозрюють, що їй близько 390 мільйонів років. Сьогодні він являє собою групу нині скам'янілих дерев, а раніше складався з рослин, стародавньої флори й кладоксілопсидів — вимерлої групи рослин.

Раніше Фокус писав про те, що в Англії вчені виявили найстаріший ліс на Землі: йому 390 млн років.