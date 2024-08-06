"Не застрягли" в космосі: астронавтів NASA на орбіті доведеться рятувати кораблю SpaceX (фото)

Можливо, NASA доведеться повернути на Землю зламаний космічний корабель компанії Boeing без екіпажу.

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Астронавти NASA Баррі Вілмор і Суніта Вільямс уже 2 місяці, з моменту прибуття на Міжнародну космічну станцію (МКС), перебувають на орбіті і не можуть повернутися назад. Їхня подорож мала тривати не більше 10 днів, але технічні проблеми з їхнім космічним кораблем Starliner компанії Boeing, затримали їхнє повернення на невизначений термін. Стало відомо, що, можливо, астронавтів NASA рятуватиме космічний корабель компанії SpaceX, пише Futurism.

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NASA досі не оголосило дату повернення своїх астронавтів з орбіти, які перебувають там надто довго і мали повернутися додому ще в червні. Тепер у космічному агентстві США обговорюють повернення космічного корабля Starliner без екіпажу на борту.

Тепер у космічному агентстві США обговорюють повернення космічного корабля Starliner без екіпажу на борту Фото: NASA

Передбачається, що зламаний корабель компанії Boeing, який уперше доставив на МКС астронавтів, повернеться на Землю за допомогою зовнішнього управління. А двох астронавтів NASA забере з МКС космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon.

Цей корабель наразі є основним транспортним засобом NASA для доправлення астронавтів на орбіту і створили в рамках однієї й тієї самої програми, що й Starliner. Але Crew Dragon перший пілотований політ здійснив 2020 року, а корабель компанії Boeing 2 місяці тому. Запуск Starliner з екіпажем неодноразово переносився, зокрема й через технічні проблеми. Навіть перший пілотований політ відбувся із затримкою.

NASA збирається використовувати Starliner як другий комічний корабель, на якому літатимуть астронавти на орбіту. Залишається незрозумілим, як нинішні проблеми з кораблем вплинуть на його подальшу долю. Проте і в NASA, яке витратило на розробку Starliner 6,7 млрд доларів, і в компанії Boeing, яка витратила на цей проєкт 1,6 млрд доларів, вважають, що все йде за планом і проблема буде вирішена. За останні два місяці NASA применшувало масштаби проблем із кораблем Starliner і представники космічного агентства навіть заявляли, що їхні астронавти "не застрягли" в космосі.

Передбачається, що зламаний корабель компанії Boeing (на фото), який уперше доставив на МКС астронавтів, повернеться на Землю за допомогою зовнішнього управління. А двох астронавтів NASA забере з МКС космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon Фото: NASA

Кілька з 28 двигунів корабля Starliner вийшли з ладу під час стикування з МКС 6 червня. Нещодавно NASA заявило, що всі двигуни, крім одного, працюють, хоча досі невідома точна причина технічних неполадок. Наразі тривають дослідження. Водночас Starliner не може перебувати довго на орбіті, з'єднаним із МКС. Його батареї зможуть працювати тільки до початку вересня. А отже кораблю потрібно повернутися на Землю до цього. У NASA продовжують обговорювати, яким чином можна повернути двох астронавтів з орбіти додому, але остаточного рішення ще немає.

Водночас у компанії Boeing впевнені, що астронавти зможуть вирушити на Землю саме на кораблі Starliner. Можливо, зовсім скоро стане відомо, чим завершиться не зовсім вдала перша пілотована місія проблемного транспортного засобу компанії Boeing. І найголовніше, має прояснитися ситуація з тим, який саме корабель поверне Вілмора і Вільямс додому.

Наприкінці липня, як уже писав Фокус, у NASA заявили, що астронавти, які "не застрягли" в космосі, залишаться на МКС до вересня.

Також Фокус писав про те, що отримано знімки таємничого китайського космічного літака на орбіті. На фотографії видно сонячні панелі, яких не показують на ймовірних зображеннях безпілотного апарату.