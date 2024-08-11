Щось дивне відбувається з полярними вихорами в атмосфері Землі: чим це загрожує людям (фото)

Південний полярний вихор може скоро зруйнуватися і це призведе до різких змін погоди.

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Як показують різні дослідження, нині виявлено ознаки сильної нестабільності в південному полярному вихорі в атмосфері Землі. Існують побоювання, що він може зруйнуватися, що призведе до появи як хвиль сильного холоду, так і сильної спеки. Також нестабільність виявлено і в північному полярному вихорі. З огляду на триваючу зміну клімату, така поведінка атмосферних вихорів може призвести до появи найближчими роками сильної зміни погоди в різних регіонах нашої планети, пише IFLScience.

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Полярний вихор — що це?

Полярні вихори — це сильні стратосферні повітряні потоки, які циркулюють над Арктикою та Антарктидою взимку. Вони утримують холодне повітря над полярними регіонами Землі. Полярні вихори оточені струменевими течіями, тобто вузькими зонами сильного вітру, які діють як бар'єр, що не дає змоги надто холодному повітрю переміщатися в середні широти.

Іноді в стратосфері над Арктикою виникає різке підвищення температури й тиску. Це явище називається раптове стратосферне потепління (РСП). Воно призводить до нестабільності в північному полярному вихорі, яка змушує його розділятися, змінювати напрямок або руйнуватися. Коли це відбувається, струменева течія може деформуватися. Таким чином холодне повітря проникає далі на південь, ніж зазвичай, а тепле повітря переміщується ближче до полюсів.

Наприклад, у 2019 році РСП спричинило різке зниження температури повітря на великій частині США. А на початку цього року коливання стратосферного тиску вже двічі призводили до того, що північний полярний вихор змінював напрямок. У результаті в північній півкулі на деякий час стало набагато холодніше. Але жодна з цих подій не була досить сильною, щоб істотно змінити форму струменевої течії.

Раптове стратосферне потепління над Антарктидою

Над Антарктидою РСП зустрічаються дуже рідко. Але вчені вважають, що ситуація може незабаром змінитися. У липні цього року відбулося кілька підвищень температури в стратосфері і вчені припустили, що це може призвести незабаром до поділу південного полярного вихору. У середині липня швидкість вітру у вихорі сповільнилася зі звичайної швидкості 300 км/год до 230 км/год. При цьому температура різко підвищилася на 20 градусів Цельсія порівняно із середнім рівнем.

Коли полярний вихор дестабілізується, крижане полярне повітря переміщується в середні широти Фото: IFLS

Хоча цих змін у стратосфері було недостатньо для того, щоб виникло РСП, на початку серпня температура знову різко підвищилася. Ця подія призвела до того, що холодне повітря перемістилося до Австралії, Нової Зеландії та Південної Америки, що спровокувало появу більш холодної погоди. Водночас тепле повітря із середніх широт перемістилося ближче до Антарктиди, що призвело до появи рекордної хвилі тепла.

Нестабільні полярні вихори — причина різкої зміни погоди

Учені достеменно не знають, як далі розвиватиметься ситуація з полярними вихорами. Одні прогнозують, що південний полярний вихор незабаром стабілізується, але інші вважають, що він може зруйнуватися. Якщо станеться останнє, деформована струменева течія порушить роботу ще однієї погодної системи, відомої як південний кільцевий режим. У цьому випадку в південній півкулі може бути занадто сухе і дуже спекотне літо.

Дослідники також точно не знають, що саме призводить до нестабільності в полярних вихорах. Існують припущення, що це пов'язано з підвищенням рівня глобальної температури на Землі внаслідок антропогенної зміни клімату.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в Geophysical Research Letters, показує, що скорочення кількості морського льоду Антарктиди пов'язане з більш низькою швидкістю стратосферного вітру. Тобто підвищення температури океану відіграє важливу роль у дестабілізації полярних вихорів, вважають учені. У той час як кількість морського льоду в Арктиці скорочується протягом багатьох років, ситуація в Антарктиді до недавнього часу вважалася відносно стабільною.

Дослідники вважають, що обидва полярні регіони Землі перебувають у стані екстремальних змін, що може мати серйозні наслідки для полярних вихорів і для погоди на планеті.

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