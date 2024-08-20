Тумбочка на шести коліщатках: у Китаї показали прототип свого марсохода (фото)

Державне телебачення Китаю показало прототипи апаратів, які можуть полетіти на Місяць і Марс.

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Вчені з університетів з усього Китаю зайнялися тестуванням прототипів марсоходів, які допоможуть досліджувати Місяць і Марс, пише Space.com.

Різні прототипи всюдиходів тестують у Лабораторії Цзіліньського університету на північному сході Китаю, що надає імітацію місячного реголіту та марсіанського ґрунту.

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У переліку транспортних засобів, які проходять випробування, значиться чотириколісний марсохід. Згідно із заявами китайських учених, апарат може долати м'який марсіанський ґрунт, а також перешкоди заввишки понад 20 сантиметрів.

Прототип чотириколісного марсохода Китаю Фото: CCTV

"Ми зібралися тут, щоб перевірити як маленькі колеса будуть взаємодіяти з місячним ґрунтом. Наша мета полягає в тому, щоб марсохід/місяцехід міг долати більші відстані та краще працювати на поверхні Місяця", — заявив професор Коледжу біологічної та сільськогосподарської інженерії Цзіліньського університету Чжан Жуй державному телеканалу China Central Television (CCTV).

Серед інших роботів-дослідників також є і шестиколісні конструкції. Китайські вчені також експериментують із різними видами коліс для марсоходів. Вони кажуть, що головний ключ до розробки апаратів — це імітація умов за межами Землі.

Шестиколісний прототип марсохода Фото: CCTV

"Наразі ми працюємо над імітацією марсіанського і місячного ґрунту. Завдяки таким дослідженням ми можемо закласти міцнішу основу для дослідження далекого космосу", — наголосив старший інженер Коледжу біологічної та сільськогосподарської інженерії Лі Сюцзюань.

Китайський марсохід зможе долати перешкоди заввишки понад 20 сантиметрів

Поки що Китай не зазначає, чи буде якийсь із показаних марсоходів брати участь у майбутніх місіях. Відомо, що дані, зібрані під час випробувань прототипів, буде включено в розробку майбутніх місій.

Наприкінці цього десятиліття Китай збирається здійснити низку місій на Місяць, а також планує побудувати Міжнародну місячну дослідницьку станцію (ILRS) у 2030-х роках. Також у планах у Китаю провести місію з повернення зразків з Марса, яка передбачає відправку на Червону планету невеликого марсохода.

Нагадаємо, після історичної посадки на Місяці Китай націлився на глибший космос. КНР планує здійснити посадку своїх апаратів на астероїд, Марс, а також відправити зонди до Юпітера й Урана.