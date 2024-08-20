Тумбочка на шести коліщатках: у Китаї показали прототип свого марсохода (фото)
Державне телебачення Китаю показало прототипи апаратів, які можуть полетіти на Місяць і Марс.
Вчені з університетів з усього Китаю зайнялися тестуванням прототипів марсоходів, які допоможуть досліджувати Місяць і Марс, пише Space.com.
Різні прототипи всюдиходів тестують у Лабораторії Цзіліньського університету на північному сході Китаю, що надає імітацію місячного реголіту та марсіанського ґрунту.
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У переліку транспортних засобів, які проходять випробування, значиться чотириколісний марсохід. Згідно із заявами китайських учених, апарат може долати м'який марсіанський ґрунт, а також перешкоди заввишки понад 20 сантиметрів.
"Ми зібралися тут, щоб перевірити як маленькі колеса будуть взаємодіяти з місячним ґрунтом. Наша мета полягає в тому, щоб марсохід/місяцехід міг долати більші відстані та краще працювати на поверхні Місяця", — заявив професор Коледжу біологічної та сільськогосподарської інженерії Цзіліньського університету Чжан Жуй державному телеканалу China Central Television (CCTV).
Серед інших роботів-дослідників також є і шестиколісні конструкції. Китайські вчені також експериментують із різними видами коліс для марсоходів. Вони кажуть, що головний ключ до розробки апаратів — це імітація умов за межами Землі.
"Наразі ми працюємо над імітацією марсіанського і місячного ґрунту. Завдяки таким дослідженням ми можемо закласти міцнішу основу для дослідження далекого космосу", — наголосив старший інженер Коледжу біологічної та сільськогосподарської інженерії Лі Сюцзюань.
Поки що Китай не зазначає, чи буде якийсь із показаних марсоходів брати участь у майбутніх місіях. Відомо, що дані, зібрані під час випробувань прототипів, буде включено в розробку майбутніх місій.
Наприкінці цього десятиліття Китай збирається здійснити низку місій на Місяць, а також планує побудувати Міжнародну місячну дослідницьку станцію (ILRS) у 2030-х роках. Також у планах у Китаю провести місію з повернення зразків з Марса, яка передбачає відправку на Червону планету невеликого марсохода.
Нагадаємо, після історичної посадки на Місяці Китай націлився на глибший космос. КНР планує здійснити посадку своїх апаратів на астероїд, Марс, а також відправити зонди до Юпітера й Урана.