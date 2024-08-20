Тумбочка на шести колесиках: в Китае показали прототип своего марсохода (фото)

Государственное телевидение Китая показало прототипы аппаратов, которые могут полететь на Луну и Марс.

Related video

Ученые из университетов со всего Китая занялись тестированием прототипов марсоходов, которые помогут исследовать Луну и Марс, пишет Space.com.

Разные прототипы вездеходов тестируются в Лаборатории Цзилиньского университета на северо-востоке Китая, которая предоставляет имитацию лунного реголита и марсианского грунта.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В перечне транспортных средств, которые проходят испытания, значится четырехколесный марсоход. Согласно заявлениями китайских ученых, аппарат может преодолевать мягкий марсианский грунт, а также препятствия высотой более 20 сантиметров.

Прототип четырехколесного марсохода Китая Фото: CCTV

"Мы собрались здесь, чтобы проверить как маленькие колеса будут взаимодействовать с лунным грунтом. Наша цель заключается в том, чтобы марсоход/луноход мог преодолевать большие расстояния и лучше работать на поверхности Луны", — заявил профессор Колледжа биологической и сельскохозяйственной инженерии Цзилиньского университета Чжан Жуй государственному телеканалу China Central Television (CCTV).

Среди других роботов-исследователей также есть и шестиколесные конструкции. Китайские ученые также экспериментируют с разыми видами колес для марсоходов. Они говорят, что главный ключ к разработке аппаратов — это имитация условий за пределами Земли.

Шестиколесный прототип марсохода Фото: CCTV

"На данный момент мы работаем над имитацией марсианского и лунного грунта. Благодаря таким исследованиям мы можем заложить более прочную основу для исследования далекого космоса", — подчеркнул старший инженер Колледжа биологической и сельскохозяйственной инженерии Ли Сюцзюань.

Китайский марсоход сможет преодолевать препятствия высотой более 20 сантиметров

Пока Китай не указывает, будет ли какой-нибудь из показанных марсоходов участвовать в будущих миссиях. Известно, что данные, собранные во время испытаний прототипов, будет включены в разработку будущих миссий.

В конце этого десятилетия Китай собирается осуществить ряд миссий на Луну, а также планирует построить Международную лунную исследовательскую станцию ​​(ILRS) в 2030-х годах. Также в планах у Китая провести миссия по возвращению образцов с Марса, которая предполагает отправку на Красную планету небольшого марсохода.

Напомним, после исторической посадки на Луне Китай нацелился на более глубокий космос. КНР планирует совершить посадку своих аппаратов на астероид, Марс, а также отправить зонды к Юпитеру и Урану.