Як виспатися у спеку: названо неочевидний спосіб охолодити своє тіло для комфортного сну

Дослідники про лайфхак, який може здатися нелогічним, але допоможе краще висипатися в особливо спекотні дні.

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Кліматична криза нагрянула на планету нові хвилі спеки, але відключення електроенергії не дають змоги охолодити кімнату перед сном, а відчинене вікно не рятує від задухи. У результаті виспатися виявилося не так вже й просто. Вихід з положення придумали вчені, розповівши про неочевидний спосіб охолодити своє тіло для комфортного сну, пише Daily Mail.

За словами Лізи Артіс з Британського товариства сну, зовсім не обов'язково вмикати кондиціонер або вентилятор, щоб комфортно спати вночі. Експертка зазначає, що є набагато простіше рішення — вдягнути пару шкарпеток, адже підтримання ніг у теплі регулює температуру тіла значно краще, ніж відчинене вікно.

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Це може здатися дивним, але вчені запевняють, що надягання шкарпеток перед сном може бути "найкращим способом" регулювати температуру для комфортного сну. Цей процес відомий як терморегуляція — здатність організму підтримувати внутрішню температуру у вузькому оптимальному діапазоні, попри зміну зовнішньої температури.

Гіпоталамус відіграє ключову роль у цьому процесі, постійно відстежуючи температуру тіла і запускаючи фізіологічні реакції, спрямовані або на збереження, або на розсіювання тепла. За словами Артіс, коли ми одягаємо шкарпетки, вони зігрівають ноги й спричиняють вазодилатацію, під час якої кровоносні судини в шкірі розширюються, збільшуючи приплив крові до поверхні шкіри.

Така поліпшена циркуляція крові сприяє вивільненню надлишкового тепла тіла. Розсіюючи це тепло, внутрішня температура тіла знижується, що має вирішальне значення для початку та підтримки сну.

Таким чином, попри те, що вдягання шкарпеток перед сном в особливо спекотні дні може здатися не логічним, насправді воно має охолоджувальний ефект, що дає змогу зробити наш сон комфортнішим. Таким чином прості шкарпетки сприяють природним терморегуляторним процесам людського організму, допомагаючи тілу залишатися прохолоднішим, а отже, даючи нам можливість краще виспатися.

Зазначимо, що недавнє дослідження компанії Simba, що займається технологіями сну, показало, що британці в середньому втрачають близько 17 годин сну щомісяця протягом літа. Причиною тому — сильна спека.

Опитування дослідників показало, що менш ніж чверть британців постійно надягають шкарпетки перед сном влітку, а більше третини з тих, хто це робить — у віці від 18 до 34 років. Вчені також з'ясували, що половина опитаних відмовляються від піжам і сплять тільки в спідній білизні в теплі місяці року, тоді як кожен п'ятий спить зовсім без одягу.

За словами Артіс, крім збереження прохолоди, шкарпетки також позитивно впливають на здоров'я людини. Наприклад, носіння шкарпеток може полегшити симптоми синдрому Рейно — стану, за якого до пальців рук і ніг зупиняється приплив крові.

Але, експерт зазначає, що вибір правильної пари шкарпеток відіграє тут ключову роль. Артіс рекомендує використовувати шкарпетки з натуральних волокон, як-от бавовна, бамбук і вовна — їхня повітропроникність і здатність відводити вологу від шкіри стануть у пригоді якраз до речі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну: в який час і скільки варто спати.