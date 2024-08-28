Как выспаться в жару: назван не очевидный способ охладить свое тело для комфортного сна

Исследователи о лайфхаке, который может показаться нелогичным, но поможет лучше высыпаться в особенно жаркие дни.

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Климатический кризис обрушил на планету новые волны жары, но отключения электроэнергии не позволяют охладить комнату перед сном, а открытое окно не спасает от духоты. В результате выспаться оказалось не так уж просто. Выход из положения придумали ученые, рассказав о не очевидном способе охладить свое тело для комфортного сна, пишет Daily Mail.

По словам Лизы Артис из Британского общества сна, вовсе не обязательно включать кондиционер или вентилятор, чтобы комфортно спать ночью. Эксперт отмечает, что есть гораздо более простое решение — надеть пару носков, так как поддержание ног в тепле регулирует температуру тела значительно лучше, чем открытое окно.

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Это может показаться странным, но ученые уверяют, что надевание носков перед сном может быть "лучшим способом" регулировать температуру для комфортного сна. Этот процесс известен как терморегуляция — способность организма поддерживать внутреннюю температуру в узком оптимальном диапазоне, несмотря на изменение внешней температуры.

Гипоталамус играет ключевую роль в этом процессе, постоянно отслеживая температуру тела и запуская физиологические реакции, направленные либо на сохранение, либо на рассеивание тепла. По словам Артис, когда мы надеваем носки, они согревают ноги и вызывают вазодилатацию, при которой кровеносные сосуды в коже расширяются, увеличивая приток крови к поверхности кожи.

Такая улучшенная циркуляция крови способствует высвобождению избыточного тепла тела. Рассеивая это тепло, внутренняя температура тела снижается, что имеет решающее значение для начала и поддержания сна.

Таким образом, несмотря на то, что надевание носков перед сном в особенно жаркие дни может показаться не логичным, на самом деле оно оказывает охлаждающий эффект, позволяющий сделать наш сон более комфортным. Таким образом простые носки способствуют естественным терморегуляторным процессам человеческого организма, помогая телу оставаться более прохладным, а значит давая нам возможность лучше выспаться.

Отметим, что недавнее исследование компании Simba, занимающейся технологиями сна, показало, что британцы в среднем теряют около 17 часов сна каждый месяц в течение лета. Причиной тому — сильная жара.

Опрос исследователей показал, что менее четверти британцев постоянно надевают носки перед сном летом, а более трети из тех, кто это делает — в возрасте от 18 до 34 лет. Ученые также выяснили, что половина опрошенных отказываются от пижам и спят только в нижнем белье в теплые месяцы года, а то время как каждый пятый спит вовсе без одежды.

По словам Артис, помимо сохранения прохлады, носки также оказывают положительное воздействие на здоровье человека. Например, ношение носков может облегчить симптомы синдрома Рейно — состояния, при котором к пальцам рук и ног останавливается приток крови.

Но, эксперт отмечает, что выбор правильной пары носков играет здесь ключевую роль. Артис рекомендует использовать носки из натуральных волокон, таких как хлопок, бамбук и шерсть — их воздухопроницаемость и способность отводить влагу от кожи придутся как раз кстати.

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