Сильно жовтіють зуби: стоматологи вказали на маловідому помилку під час чищення зубів

Експерти кажуть, що існує неочевидна, але дуже важлива помилка, якої припускаються люди під час чищення зубів.

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Стоматологи вказали дві поширені, але маловідомі помилки під час чищення зубів, які роблять їх жовтими, пише Daily Mail.

За словами стоматолога Фераха Хаміда з Aesthetique Dental, люди часто роблять дві помилки під час чищення зубів, які легко виправити.

Перша помилка криється в тому, що багато людей не змочують зубну щітку перед використанням, припускаючи, що таким чином зубна паста прибере більше нальоту. Але стоматолог каже, що так зване "сухе чищення" лише робить зуби тьмянішими і жовтішими.

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"Перед чищенням зубів слід намочити зубну щітку. Така невелика маніпуляція допомагає розподілити зубну пасту по всіх зубах, роблячи чистку більш ефективною. Сухе чищення може показати ефективним методом, але проблема в тому, що зубна паста без води гірше розподіляється, а це призводить до тьмяності зубів", — каже Хадім.

Друга ж помилка полягає в тому, що люди занадто рано чистять зуби після вживання кислих продуктів і напоїв. Кислі напої, такі як фруктовий сік, вино, а також солодкі напої, але такі, що не містять цукру, як апельсини та грейпфрути, послаблюють зубну емаль.

Стоматолог каже, що занадто раннє чищення зубів після кислих продуктів може призвести до пожовтіння зубів.

"Занадто раннє чищення зубів після кислих продуктів може стоншувати зубну емаль. Це оголює більш жовті шари зубів. Щоб уникнути такого вкрай небажаного ефекту, краще зачекати певний час після вживання таких продуктів, щоб переконатися в тому, що ваша емаль залишиться міцною, а зуби здоровими", — підкреслює Хадім.

Тому багато стоматологів рекомендують почекати не менше години після вживання кислих продуктів і напоїв, перш ніж вирушати чистити зуби. Цього часу цілком достатньо, щоб зубна емаль встигла відновитися.

Крім цього, інший фахівець з гігієни рота попередив людей про небезпеку використання відбілювальних зубних паст. Він каже, що насправді такі пасти не відбілюють зуби.

Відбілювальні зубні пасти зчищають темнішу емаль, що тимчасово дарує нам білосніжну усмішку, але згодом зуби ставатимуть тоншими, жовтішими та чутливішими. Це відбувається тому, що витончення зубної емалі оголює дентин — основну частину зуба, яка має жовтий відтінок.

Нагадаємо, втрачені корінні зуби зможуть знову відрости, нові ліки вперше випробують на людях. Препарат уже довів свою ефективність у випробуваннях на тваринах і тепер вчені планують розпочати випробування на людях.