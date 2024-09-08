Ця морська істота знайшла секрет безсмертя: люди можуть його використовувати для себе

Надзвичайна біологія актинії може стати ключем до наукових проривів у боротьбі зі старінням у людей.

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На Землі існує багато живих істот, які мають унікальні регенеративні здібності, зокрема це стосується гідр, медуз та актиній. Вчені вивчили геном морської актинії виду Nematostella vectensis, намагаючись розкрити її здібності до безсмертя. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science Advances, учені вперше виявили в актинії можливі мультипотентні стовбурові клітини, що може вказувати на те, як ці істоти здатні успішно боротися з руйнівним впливом часу, пише Popular Mechanics.

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Люди мають хороші регенеративні здібності: рани загоюються, зламані кістки зростаються, а деякі органи можуть відновиться навіть після серйозної травми. Але ці здібності не можна порівняти з можливостями такої морської істоти, як актинія виду Nematostella vectensis. Це крихітний кораловий поліп.

Актинії цього виду мешкають уздовж східного і західного узбережжя США, а також південно-східного узбережжя Великої Британії. актинія. Актинії добре відомі здатністю до регенерації всього тіла. Завдяки цій здатності вони кидають виклик процесу старіння. Тому вчені, які вивчають способи боротьби зі старінням у людини, активно вивчають таких морських істот.

Автори нового дослідження вперше ідентифікували невеликі, мультипотентні стовбурові клітини в актиній, які дозволяють цим істотам постійно залишатися молодими. У людей стовбурові клітини забезпечують обмежену регенерацію певних клітин в організмі, але інші тварини мають більші можливості до регенерації всього тіла.

Актинії добре відомі здатністю до регенерації всього тіла Фото: Wikipedia

Хоча вченим відомо, що актинії практично не виявляють ознак старіння, вони не змогли ідентифікувати стовбурові клітини, які керують цією нескінченною молодістю, здебільшого через їхній надзвичайно малий розмір.

Вчені використовували новий метод, щоб виявити ці клітини за допомогою вивчення геному морських істот. За словами вчених, вони змогли ідентифікувати велику популяцію клітин в актинії, які утворюють диференційовані клітини, такі як нервові клітини і залозисті клітини, і є кандидатами на роль мультипотентних стовбурових клітин.

Вчені спеціально вивчили гени, які не змінилися під час еволюції актинії і які є регуляторними білками, що беруть участь у диференціації стовбурових клітин, а також у процесі створення статевих клітин. Вчені виявили білок, який необхідний для формування статевих клітин, а також соматичних клітин і, ймовірно, з'явився в природі приблизно 600 млн років тому.

Тепер учені мають на руках більше інформації для подальшого вивчення того, як актинії можуть боротися з руйнівним впливом старіння. Подальші відкриття можуть стати ключем до наукових проривів у боротьбі зі старінням у людей.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що світло може бути смертельно небезпечним для літніх людей. Часте перебування під штучним світлом вже не раз пов'язували з безліччю ускладнень здоров'я. Однак нове дослідження вчених з'ясувало, що для літніх людей таке світло може виявитися вкрай небезпечним.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.