Рахували податки і робочі дні: знайдено одну з найдавніших таблиць множення в Японії (відео)

На фрагменті дерев'яної дощечки знайшли таблицю множення, її вік становить 1300 років. Табличку знайшли в руїнах стародавньої столиці.

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Археологи знайшли в руїнах палацу Фудзівара в японській префектурі Нара дерев'яну табличку. На ній знайшли найдавнішу в Японії таблицю множення, вік якої становить близько 1300 років, пише Arkeonews.

Руїни палацу Фудзівара є залишками найдавнішої столиці, яка розташовувалася на околицях Такадоно-те і Дайго-те. У 710 році столиця переїхала в Нару.

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Дерев'яну пластину знайшли в місці, де, як вважають, розміщувався пост "охоронців Емон-фу" в центральному уряді Фудзівара-ке, стародавньої столиці Японії.

Вчені вважають, що табличка розміром 16,2 см на 1,2 см була частиною більш повної таблиці множення, датованої кінцем 7-го або початком 8-го століття. Уже в той час таблиця множення широко використовувалася в урядових установах та інших місцях.

Дослідники обстежили табличку в інфрачервоному світлі і знайшли такі написи:

9 x 9 = 81

4 x 9 = 36

6 x 8 = 48

Усі написи на дерев'яній табличці були зроблені за допомогою кандзі — китайських ієрогліфів, які також використовуються і в сучасній японській писемності.

Таблиця починається з таблиці множення на дев'ять, з п'ятьма рівняннями, записаними горизонтально в один рядок. На початковому етапі дослідження була читабельна тільки частина таблиці множення.

"У разі, якби таблиця множення була цілою, тоді сама табличка була б завдовжки 33 см з усіма записаними рівняннями", — каже головний науковий співробітник Національного дослідницького інституту культурних цінностей у Нарі Кунія Кувата.

Раніше в Японії знаходили таблиці, які складалися з 2-3 рядків, цей п'ятирядковий стиль відповідає стилям династій Цинь і Хань у Китаї, приблизно з 3 століття до н.е. до 3 століття н.е.

Щоправда, дослідники не відкидають, що табличка могла бути створена з середини III до VII століття, бо подібні підрахунки часто використовувалися для проєктування знакових курганів того періоду.

Знайдена ж табличка використовувалася офісом "Емон-фу", який відповідав у столиці за безпеку і виконував інші адміністративні обов'язки, наприклад, підрахунок робочих днів чиновників або податки.

Нагадаємо, найдавніший письмовий текст було знайдено в Греції. Учені досі не розшифрували табличку з Діспіліо.