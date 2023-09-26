Найдавніший письмовий текст, знайдений у Греції: вчені досі не розшифрували табличку з Діспіліо

Археологічні дані традиційно приписують винайдення писемності Шумеру, приблизно за 3000-4000 років до нашої ери. Однак важливе відкриття 1993 року поставило під сумнів це панівне уявлення.

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Грецький археолог Георгій Урмузіадіс на розкопках неолітичного поселення Діспіліо у 1993 році виявив незвичайний артефакт, який згодом назвали табличкою з Діспіліо. Вчений знайшов дерев'яний артефакт, прикрашений символами, який датується приблизно 7260-5250 роками до н. е., пише GreekReporter.

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Табличка з Діспіліо може бути доказом існування давньої форми письмового спілкування, оскільки аналогічні символи раніше виявили в культурі Вінча. Деякі експерти вважають, що символи на табличці мають схожість з ранніми формами грецького алфавіту, що додатково вказує на їхню потенційну роль у спілкуванні.

Ба більше, це гравіроване письмо може передувати використанню лінійного письма B, яке використовували мікенці. Хоча точна природа цього письма залишається невловимою, професор Урмузіадіс припускає, що воно могло виконувати низку комунікативних функцій, включаючи представлення числових значень або відстеження товарів. На жаль, відсутність інструменту для дешифрування є значною перешкодою для розкриття таємниць цієї форми письма.

Паралельно з табличкою з Діспіліо, подібні символи виявлені на невеликих керамічних артефактах, які також досі не переклали. Сама табличка з часом зазнала часткових пошкоджень під впливом багатого на кисень середовища за межами свого первісного грязьового та водного середовища існування.

Наразі табличка Діспіліо перебуває на науковій консервації. Доісторичне поселення на березі озера в Діспіліо, що охоплює епоху середнього неоліту (близько 5600-5000 років до н. е.) і фінального неоліту (близько 3000 років до н. е.).

Поява додаткових артефактів, подібних до таблички з Діспіліо, потенційно може перевернути історію писемності, згідно з якою такі артефакти є свідченням протописемності, але не мови.

Зразки вирізьблених знаків на табличці Діспіліо (а) у порівнянні зі знаками лінійного письма А (б) та знаками, знайденими на палеоєвропейських глиняних табличках (в) Фото: Wikimedia Commons

Розташоване поблизу міста Касторія, доісторичне поселення на березі озера Діспіліо належить до найзахопливіших археологічних пам'яток на північному заході Греції.

Його відкриття датується 1932 роком, під час незвично сухої зими, коли рівень води був значно нижчим за нормальний. Через це оголилися залишки дерев'яних кілків, що натякали на існування поселення. Хоча археолог Антоніос Керамопулос провів попереднє дослідження у 1935 році, повномасштабні розкопки були відкладені через наближення Другої світової війни.

Лише у 1992 році Георгій Урмузіадіс, професор доісторичної археології з Університету Аристотеля в Салоніках, ініціював проєкт систематичних розкопок. У результаті відкрито залишки великого озерного поселення епохи пізнього неоліту, яке згодом визнали одним із найважливіших і найдавніших у Європі.

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Під час розкопок знайдено велику кількість артефактів, зокрема, знаряддя праці з каменю, кістки та кременю, а також кістки тварин, що свідчать про сільськогосподарські, мисливські та рибальські практики. Серед інших знахідок — матеріали для будівництва житла, такі як дерев'яні палі, великі глиняні контейнери для зберігання та плетені кошики.

Також виявлено кераміку, дерев'яні елементи конструкцій, насіння, кістки, статуетки та прикраси з кістки та каменю. Особливо важливою знахідкою стала кістяна флейта, що датується античними часами і вважається одним із найдавніших музичних інструментів, коли-небудь знайдених в Європі.

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