Автостопом по Землі. Як небезпечним мікробам вдається долати відстані у 2000 км

Дослідники виявили, що живі мікроби, які спричиняють захворювання у людей, здатні використовувати вітер і пил, щоб поширюватися планетою.

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Патогенні мікроби, що спричиняють захворювання у людей, також є носіями генів стійкості до антибіотиків і здатні долати відстані в неймовірні 2000 кілометрів. Але як їм це вдається? У новому дослідженні вчені вперше виявили стратегію, яку використовують мікроби, щоб долати величезні відстані, пише The Guardian.

За словами провідного автора дослідження, професора Ксав'є Родо з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я, вони з колегами вивчили вітри та виявили, що вони переносять дивовижне розмаїття бактерій і грибків, зокрема й патогени. Ба більше, вчені виявили, що деякі з цих грибків і мікробів мали гени стійкості до кількох антибіотиків. Результати також показують, що деякі мікроби також були живими, попри те, що подолали таку велику відстань.

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Така поведінка мікробів викликає побоювання у вчених. За словами команди, цей міжконтинентальний вояж навряд чи може безпосередньо викликати захворювання у людей, оскільки концентрація мікробів залишається надзвичайно низькою. Однак вчені стурбовані тим, що мікроби можуть бути занесені в нові середовища, а гени стійкості до антибіотиків дадуть їм змогу поширитися.

Під час дослідження вчені виявили, що мікроби подолали відстань у 2000 кілометрів на частинках пилу, які несли з сільськогосподарських полів на північному сході Китаю до Японії. Автори дослідження зазначають, що схожі моделі вітрів, ймовірно, існують, по всьому світу. Наприклад. У зразках, зібраних над Токіо, було виявлено понад 300 видів бактерій і близько 260 видів грибів. Вчені припускають, що в зразках також можуть бути присутніми й інші мікроби, ще невідомі науці.

За словами професора Родо, їхні з колегами результати показали, що близько 30-40% мікробів були потенційно патогенними видами, при цьому деякі з них були добре відомі науці, тоді як інші вважалися умовно-патогенними — загрожували людям з ослабленою імунною системою. Тепер команда вважає, що людству варто змінити своє уявлення про повітря, особливо твердження про те, що повітря на великій висоті майже стерильне.

Команда стверджує, що людству необхідно використовувати нові методи взяття проб і вивчення того, що ховається в пробах повітря, особливо тому, що ці бактерії й грибки здатні витримувати дуже суворі умови навколишнього середовища.

Під час дослідження вчені використовували літак для збору 22 зразків пилу з повітря над Японією. Дослідники зазначають, що вищі зразки були вище планетарного прикордонного шару (ППШ) — атмосферного шару, найближчого до суші. Вітри над ППШ поширюються швидше і далі, оскільки вони не сповільнюються тертям об землю. Результати аналізу показують, що частинки, зібрані вченими, подолали неймовірну відстань — близько 2000 кілометрів і прибули з Китаю.

Хімічний аналіз зразків виявив сигнатури, характерні для сільськогосподарських районів, включно з гноєм, пестицидами та добривами, а також рідкісними елементами, як-от цирконій і гафній, що видобуваються в цій частині Китаю. Дослідники також виявили, що мікроби, по суті, були вбудовані в частинки. Це захистило їх від ультрафіолетового світла і зневоднення, внаслідок чого деякі з них були все ще живі, прибувши до Японії. Хімічний аналіз зразків виявив сигнатури, характерні для сільськогосподарських районів, включно з гноєм, пестицидами та добривами, а також рідкісними елементами, як-от цирконій і гафній, що видобуваються в цій частині Китаю.

Науковці занепокоєні, адже неймовірна кількість мікробів, по суті, можуть досягати землі, падаючи та потрапляючи в краплі дощу. Водночас професор Родо зазначає, що поки що йдеться про наднизькі концентрації, проте людям варто зважати на це.

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