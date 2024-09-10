Автостопом по Земле. Как опасным микробам удается преодолевать расстояния в 2000 км

Исследователи обнаружили, что живые микробы, вызывающие заболевания у людей, способны использовать ветер и пыль, чтобы распространяться по планете.

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Патогенные микробы, вызывающие заболевания у людей, также являются носителями генов устойчивости к антибиотикам и способны преодолевать расстояния в невероятные 2000 километров. Но как им это удается? В новом исследовании ученые впервые обнаружили стратегию, которую используют микробы, чтобы преодолевать огромные расстояния, пишет The Guardian.

По словам ведущего автора исследования, профессора Ксавье Родо из Барселонского института глобального здравоохранения, они с коллегами изучили ветры и обнаружили, что они переносят удивительное разнообразие бактерий и грибков, в том числе и патогены. Более того, ученые обнаружили, что некоторые из этих грибков и микробов обладали генами устойчивости к нескольким антибиотикам. Результаты также показывают, что некоторые микробы также были живыми, несмотря на то, что преодолели столь большое расстояние.

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Такое поведение микробов вызывает опасения у ученых. По словам команды, этот межконтинентальный вояж едва ли может напрямую вызвать заболевания у людей, так как концентрация микробов остается чрезвычайно низкой. Однако ученые обеспокоены тем, что микробы могут быть занесены в новые среды, а гены устойчивости к антибиотикам позволят им распространиться.

В ходе исследования ученые обнаружили, что микробы преодолели расстояние в 2000 километров на частицах пыли, уносимых с сельскохозяйственных полей на северо-востоке Китая в Японию. Авторы исследования отмечают, что похожие модели ветров, вероятно, существуют, по всему миру. Например. В образцах, собранных над Токио, было обнаружено более 300 видов бактерий и около 260 видов грибов. Ученые предполагают, что в образцах также могут присутствовать и другие микробы, еще неизвестные науке.

По словам профессора Родо, их с коллегами результаты показали, что около 30-40% микробов были потенциально патогенными видами, при этом некоторые из них были хорошо известны науке, тогда как другие считались условно-патогенными — угрожали людям с ослабленной иммунной системой. Теперь команда считает, что человечеству стоит изменить свое представление о воздухе, в особенности утверждение о том, что воздух на большой высоте почти стерилен.

Команда утверждает, что человечеству необходимо использовать новые методы взятия проб и изучения того, что скрывается в пробах воздуха, в особенности потому что эти бактерии и грибки способны выдерживать очень суровые условия окружающей среды.

В ходе исследования ученые использовали самолет для сбора 22 образцов пыли из воздуха над Японией. Исследователи отмечают, что более высокие образцы были выше планетарного пограничного слоя (ППС) — атмосферного слоя, ближайшего к суше. Ветры над ППС распространяются быстрее и дальше, поскольку они не замедляются трением о землю. Результаты анализа показывают, что частицы, собранные учеными, преодолели невероятное расстояние — около 2000 километров и прибыли из Китая.

Химический анализ образцов выявил сигнатуры, характерные для сельскохозяйственных районов, включая навоз, пестициды и удобрения, а также редкие элементы, такие как цирконий и гафний, которые добываются в этой части Китая. Исследователи также обнаружили, что микробы, по сути, были встроены в частицы. Это защитило их от ультрафиолетового света и обезвоживания, в результате некоторые их ни были все еще живы, прибыв в Японию. Химический анализ образцов выявил сигнатуры, характерные для сельскохозяйственных районов, включая навоз, пестициды и удобрения, а также редкие элементы, такие как цирконий и гафний, которые добываются в этой части Китая.

Ученые обеспокоены, так как невероятное количество микробов, по сути, могут достигать земли, падая и попадая в капли дождя. В то же время профессор Родо отмечает, что речь пока идет о сверхнизких концентрациях, однако людям стоит учитывать это.

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