Месиво из плотоядных бактерий, поражающих мозг: ученый описал "прелести" общественного бассейна

Микробиолог назвал несколько веских причин, почему людям следует избегать общественных бассейнов и других мест купания.

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С наступлением жары плавание в аквапарках, бассейнах и даже окунание в фонтан могут показаться отличным способом справиться с экстремальными температурами. Однако исследователи предупреждают, глобальное потепление планеты усугубило и без того опасное "наполнение" наших водоемов, пишет Inverse.

По словам профессора микробиологии в Медицинской школе Университета Индианы Билла Салливана, невероятное количество микробов буквально окружают нас — они скрываются в лесу, почве, воде и даже нашей еде. В результате исследователь отмечает, что во время летнего отдыха стоит помнить и соблюдать несколько простых правил, которые позволят нам не заболеть.

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Во-первых, запах хлорки может быть хорошим признаком того, что воду обрабатывают, однако это не защитит от всех бактерий и микробов. Исследования показывают, что некоторые из них могут оставаться заразными даже в хлоре в течение нескольких минут или даже дней — этого вполне достаточно распространения от человека к человеку. По словам Салливана, к ним относятся:

вирусы, например, норовирус;

бактерии, например, кишечная палочка;

паразиты, такие как криптоспоридии и лямблии.

Случайное проглатывание этих микробов может вызвать проблемы с желудком, в том числе диарею, которая может стать весьма серьезным заболеванием, если приведет к обезвоживанию. Чтобы защитить себя, микробиолог советует купаться в хорошо оборудованных помещениях и избегать проглатывания воды.

Во-вторых, некоторые бактерии, попавшие в ухо, могут привести к болезненной реакции, известной как "ухо пловца". К счастью, ее возникновение можно предотвратить, надев беруши.

В-третьих, пруды, реки и озера является домом для микробов вызывающих диарею. Однако в теплой пресной воде в редких случаях также может встречаться Naegleria fowleri, так называемая "амеба, пожирающая мозг". Это происходит крайне редко, однако вдыхание воды, содержащей этот организм, почти всегда приводит к летальному исходу. Микробиолог считает, что использование затычки для носа может защитить от этой опасности.

В-четвертых, опасность может поджидать, если на теле есть открытая рана, пирсинг или татуировка. По словам Салливана, глобальное потепление планеты привело к росту числа так называемых "плотоядных бактерий", вызывающих опасное состояние — некротизирующий фасциит. Увы, эти инфекции сложно поддаются лечению и могут привести к удалению тканей или даже конечностей.

Ранее Фокус писал о том, что изменение климата может превратить пресную воду в токсичный суп, и это уже происходит.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.