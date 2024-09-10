Землю штормить. За 70 років на планету обрушилося вже чотири супертайфуни: вчені стривожені

Останній смертоносний тропічний шторм Ягі перетворився на супертайфун на початку вересня і забрав життя щонайменше 82 людей.

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Тайфуни, як і урагани, є посиленими тропічними циклонами — ця штормова система обертається по колу і, зрештою, утворює в центрі шторму око. Для того, щоб шторм можна було класифікувати як ураган або тайфун, його швидкість має сягати понад 119 км/год. І тепер вчені зафіксували новий смертоносний тропічний шторм Яги, який досяг категорії тайфуну 5 категорії, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що тайфун Ягі став одним із найінтенсивніших тайфунів, з усіх, що коли-небудь обрушувалися на В'єтнам, залишивши після себе смерть і руйнування, а потім перемикнувся на Філіппіни, Гонконг, Макао і материковий Китай. Спостереження показують, що він став 11-м за рахунком штормом сезону тайфунів цього року, що почався наприкінці травня. Ба більше, він також є єдиним на цю мить, який Японське метеорологічне агентство віднесло до категорії "жорстокий тайфун".

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Відомо, що метеорологи зафіксували швидке посилення шторму близько 3 вересня. Тепла температура моря сприяла тому, що тропічний циклон ставав дедалі потужнішим і руйнівнішим. Зрештою 5 вересня вимірювання показали, що швидкість вітру протягом однієї хвилини становила неймовірні 260 км/год. Це дозволило вченим присвоїти йому категорію 5, також відому як супертайфун.

Зазначимо, що Ягі став лише четвертим тайфуном категорії 5 у Південнокитайському морі після Памели 1954 року, Раммасуна 2014-го і Раї 2021 року. Дослідники зазначають, що збільшення кількості супертайфунів за останні десятиліття є попередженням про те, що кліматична криза, яка нависла над планетою, зробить шторми лише більш екстремальними.

Тайфуни залежать не тільки від швидкості, але також і від місця розташування. Якщо циклон відбувається на північному заході Тихого океану, він називається тайфуном. Урагани класифікуються за шкалою ураганного вітру Саффіра-Сімпсона за п'ятьма категоріями, хоча була пропозиція додати шосту категорію. Тайфуни класифікуються трохи по-іншому.

Швидкість вітру супертайфуну

Дослідники зазначають, що тайфуни можна умовно розділити на три категорії: тайфун, дуже сильний тайфун і жорстокий тайфун. У 2013 році вчені також ввели нову категорію, відому як "супертайфун". Зазначимо, що влада Філіппін класифікувала супертайфун швидкістю від 185 км/год, тоді як інші країни встановили прикордонну швидкість на позначці 220 км/год.

Дослідники зазначають, що класифікація тайфунів необхідна для того, щоб інформувати громадськість про небезпеку, з якою їм доведеться зіткнутися. У результаті вчені дійшли висновку, що швидкість вітру між 185 і 220 км/год не така вже й важлива, коли ми апелюємо такими цифрами.

Відомо, що тайфуни, як правило, слабшають, щойно досягають суші. Так було і з Яги. І все ж унаслідок тайфуну загинули щонайменше 82 людини, 64 вважаються зниклими безвісти, а 752 людини отримали травми.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті пролили світло на дивну суперзливу в Китаї.