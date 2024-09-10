Землю штормит. За 70 лет на планету обрушилось уже четыре супертайфуна: ученые встревожены

Последний смертоносный тропический шторм Яги превратился в супертайфун в начале сентября и унес жизни не менее 82 человек.

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Тайфуны, как и ураганы, являются усиленными тропическими циклонами — эта штормовая система вращается по кругу и в конечном итоге, образует в центре шторма глаз. Для того чтобы шторм можно было классифицировать как ураган или тайфун, его скорость должна достигать более 119 км/час. И теперь ученые зафиксировали новый смертоносный тропический шторм Яги, который достиг категории тайфуна 5 категории, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что тайфун Яги стал одним из самых интенсивных тайфунов, из всех, что когда-либо обрушивались на Вьетнам, оставив после себя смерть и разрушения, а затем переключился на Филиппины, Гонконг, Макао и материковый Китай. Наблюдения показывают, что он стал 11-м по счету штормом сезона тайфунов этого года, начавшимся в конце мая. Более того, он также является единственным на данный момент, который Японское метеорологическое агентство отнесло к категории "жестокий тайфун".

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Известно, что метеорологи зафиксировали быстрое усиление шторма около 3 сентября. Теплая температура моря способствовала тому, что тропический циклон становился все мощнее и разрушительнее. В конце концов 5 сентября измерения показали, что скорость ветра в течение одной минуты составляла невероятные 260 км/час. Это позволило ученым присвоить ему категорию 5, также известную как супертайфун.

Отметим, что Яги стал лишь четвертым тайфуном категории 5 в Южно-Китайском море после Памелы в 1954 году, Раммасуна в 2014 и Раи в 2021 году. Исследователи отмечают, что увеличение количества супертайфунов за последние десятилетия является предупреждением о том, что климатический кризис, нависший над планетой, сделает штормы лишь более экстремальными.

Тайфуны зависят не только от скорости, но также и от местоположения. Если циклон происходит на северо-западе Тихого океана, он называется тайфуном. Ураганы классифицируются по шкале ураганного ветра Саффира-Симпсона по пяти категориям, хотя было предложение добавить шестую категорию. Тайфуны классифицируются немного по-другому.

Скорость ветра супертайфуна

Исследователи отмечают, что тайфуны можно условно разделить на три категории: тайфун, очень сильный тайфун и жестокий тайфун. В 2013 году ученые также ввели новую категорию, известную как "супертайфун". Отметим, что власти Филиппин классифицировали супертайфун скоростью от 185 км/час, тогда как остальные страны установили пограничную скорость на отметке 220 км/час.

Исследователи отмечают, что классификация тайфунов необходима для того, чтобы информировать общественность об опасности, с которой им предстоит столкнуться. В результате ученые пришли к выводу, что скорость ветра между 185 и 220 км/час не так уж важна, когда мы апеллируем такими цифрами.

Известно, что тайфуны, как правило, ослабевают, как только достигают суши. Так было и с Яги. И все же в результате тайфуна погибли по меньшей мере 82 человека, 64 числятся пропавшими без вести, а 752 человека получили травмы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то пролили свет на странный суперливень в Китае.