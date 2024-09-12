Невловимий лиходій. Названо те, що щорічно заважає поглинанню 290 млн тонн вуглецю (фото)

Дослідники вважають, що забруднення планети озоном значно знижує щорічний приріст тропічних лісів, а це впливає на процес поглинання вуглецю.

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Озоновий шар в атмосфері захищає нашу планету від шкідливого ультрафіолетового випромінювання — фактично цей захист є одним із головних успіхів у програмі із захисту довкілля. Але озон на рівні землі, утворений поєднанням забруднювальних речовин від діяльності людини в присутності сонячного світла, заважає здатності рослин поглинати вуглекислий газ. Крім того, він надзвичайно шкідливий для здоров'я людини, пише PHYS.org.

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У новому дослідженні команда з Університету Джеймса Кука та Університету Ексетера виявила, що приземний озон насправді знижує щорічний приріст тропічних лісів. Дані показують, що в середньому це зниження становить близько 5,1%, проте в деяких регіонах цей ефект може бути більш вираженим — наприклад, тропічні ліси Азії втрачають 10,9% нового приросту.

Не секрет, що тропічні ліси є життєво важливими "поглиначами вуглецю". Вони не просто вловлюють вуглець, а й зберігають його — інакше він би залишався в атмосфері Землі й сприяв глобальному потеплінню. За словами співавтора дослідження, доктора Олександра Чизмана, насправді тропічні ліси відіграють вирішальну роль у поглинанні викидів вуглекислого газу.

Лист тропічного виду дерева Homalanthus novoguineensis після впливу озону Фото: Alexander Cheesman

Результати нового дослідження показують, що забруднення повітря ставить під загрозу здатність лісів вловлювати та зберігати вуглець. Результати свідчать про те, що озон запобігає вловлюванню близько 290 мільйонів тонн вуглецю на рік — і це лише в період з 2000 року. Отримана в результаті сукупна втрата еквівалентна 17%-вому скороченню поглинання вуглецю тропічними лісами в цьому столітті.

Під час дослідження було проведено експерименти з вимірювання сприйнятливості до озону в різних видах тропічних дерев, а після включили результати в комп'ютерну модель глобальної рослинності. Автори дослідження вважають, що урбанізація, індустріалізація, лісові пожежі та використання викопного палива призвели до збільшення оксидів озону, які утворюють озон.

За словами співавтора дослідження, доктора Флоссі Браун, кліматична модель пророкує, що найближчими роками концентрація озону в тропіках, ймовірно, зростатиме через глобальне потепління світу. Таким чином вчені вважають, що саме відновлення лісів сьогодні та в майбутньому стане найважливішою галуззю, що має вирішальне значення в наших спробах пом'якшити наслідки кліматичної кризи.

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