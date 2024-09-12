Неуловимый злодей. Названо то, что ежегодно мешает поглощению 290 млн тонн углерода (фото)

Исследователи полагают, что загрязнение планеты озоном значительно снижает ежегодный прирост тропических лесов, а это влияет на процесс поглощения углерода.

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Озоновый слой в атмосфере защищает нашу планету от вредного ультрафиолетового излучения — фактически эта защита является одним из главных успехов в программе по защите окружающей среды. Но озон на уровне земли, образованный сочетанием загрязняющих веществ от деятельности человека в присутствии солнечного света, мешает способности растений поглощать углекислый газ. Кроме того он чрезвычайно вреден для здоровья человека, пишет PHYS.org.

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В новом исследовании команда из Университета Джеймса Кука и Университета Эксетера обнаружила, что приземный озон в действительности снижает ежегодный прирост тропических лесов. Данные показывают, что в среднем это снижение составляет около 5,1%, однако в некоторых регионах этот эффект может быть более выраженным — например, тропические леса Азии теряют 10,9% нового прироста.

Не секрет, что тропические леса являются жизненно важными "поглотителями углерода". Они не просто улавливают углерод, но и сохраняют его — в противном случае, он бы оставался в атмосфере Земли и способствовал глобальному потеплению. По словам соавтора исследования, доктора Александра Чизмана, на самом деле тропические леса играют решающую роль в поглощении выбросов углекислого газа.

Лист тропического вида дерева Homalanthus novoguineensis после воздействия озона Фото: Alexander Cheesman

Результаты нового исследования показывают, что загрязнение воздуха ставит под угрозу способность лесов улавливать и хранить углерод. Результаты свидетельствуют о том, что озон предотвращает улавливание около 290 миллионов тонн углерода в год — и это лишь в период с 2000 года. Полученная в результате совокупная потеря эквивалентна 17%-ному сокращению поглощения углерода тропическими лесами в этом столетии.

В ходе исследования были проведены эксперименты по измерению восприимчивости к озону в различных видах тропических деревьев, а после включили результаты в компьютерную модель глобальной растительности. Авторы исследования полагают, что урбанизация, индустриализация, лесные пожары и использование ископаемого топлива привели к увеличению оксидов озона, которые образуют озон.

По словам соавтора исследования, доктора Флосси Браун, климатическая модель предсказывает, что в ближайшие годы концентрация озона в тропиках, вероятно, будет расти из-за глобального потепления мира. Таким образом ученые считают, что именно восстановление лесов сегодня и в будущем станет важнейшей областью, имеющей решающее значение в наших попытках смягчить последствия климатического кризиса.

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