Перше селфі з НЛО в історії людства: фото зробив мисливець, а вчені надихнулися (фото)

На знімку видно сферичний об'єкт ідеальної форми, що світиться, мабуть, усіяний жовтими "посадковими вогнями".

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Століттями люди по всьому світу повідомляють про непізнані літаючі об'єкти (НЛО), які час від часу з'являються в різних куточках світу. Існує безліч фото НЛО, проте автентичність кожного з них викликає сумніви: у деяких випадках звинувачують заломлення світла, оптичні ефекти або інші цілком природні чинники. Однак тепер, схоже, все може змінитися, пише Daily Mail.

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Бразильський дослідник НЛО Еді Мейрелеш зробив зловісні зображення ідеально сферичного НЛО, усіяного жовтими "посадковими вогнями". Фото викликало ажіотаж серед науковців, а дехто навіть припустив, що знімок зроблений Мейрелешем насправді може бути "першим селфі з НЛО в історії".

Те саме перше "селфі з НЛО" Фото: Edie Meireles

Фотограф запевняє, що він помітив яскраве світіння в парку, коли перебував у своєму авто. Чоловік спробував завести мотор, проте нічого не сталося, після чого він помітив над дахом свого авто НЛО. Мейрелеш стверджує, що покинув салон автомобіля і почав бігти, а потім зупинився і зробив те саме "перше в історії селфі з НЛО". Цікаво, що наступного дня його авто відбуксирував трактор, оскільки вся електроніка в ній не працювала.

Зазначимо, що знімок було зроблено ще 2011 року на туристичній стежці до холодного водоспаду у високогірному національному парку Шапада-Діамантіна в Бразилії. При цьому сам фотограф стверджує, що після того, як він зробив фото, за ним "почали полювати". Нібито двоє членів групи мисливців за НЛО і зовсім були вбиті, а будинок самого Мейрелеша зазнав нападу "людей у чорному і камуфляжі".

Ще одне фото зустрічі Мейрелеша з НЛО у 2011 році Фото: Edie Meireles

Утім, попри те, що деякі вчені готові повірити в реальність "першого у світі селфі з НЛО", інші поставилися до знімка скептично. Наприклад, дехто стверджує, що на знімку насправді може бути зображено все що завгодно: від "небесних ліхтариків", які тримаються в повітрі за допомогою нагрітого повітря від свічок, до відвертого фотошопу.

Сам мисливець за НЛО Мейрелеш стверджує, що його фото абсолютно реальні. Ба більше, він стверджує, що після цього повертався в національний парк для повторних, але менш добре задокументованих зустрічей з НЛО. За словами мисливця за НЛО, результати його подальших експедицій він описав у своїй книзі, після чого знову зазнав "небажаних зустрічей із військовими".

Мейрелеш стверджує, що внаслідок допиту отримав перелом чотирьох лівих ребер і коліна, а також перфорацію з кровотечею в лівій легені. У результаті мисливця за НЛО госпіталізували на 12 днів у місцеву лікарню.

Ще одне фото зустрічі Мейрелеша з НЛО у 2011 році Фото: Edie Meireles

Цікаво, що деякі дослідники вважають, що "селфі з НЛО" насправді є не більше ніж зіткненням із військовими. Наприклад, Еліо Нуньєс де Камарго, самопроголошений засновник UFOs na Chapada, стверджує, що дослідницька група Еді Мейрелеша в підсумку розпалася саме через передбачувані "утиски з боку військових".

У результаті думки дослідників НЛО розділилися: одні вважають "перше селфі з НЛО в історії" відвертою брехнею, тоді як інші цілком вірять у справжність знімків. Цікаво, що сам автор знімка Еді Мейрелеш продовжує час від часу виставляти фото в соціальних мережах, проте відмовляється якось коментувати їх.

Раніше Фокус писав про те, що дослідники назвали тих, хто пілотує НЛО.