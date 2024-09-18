У ранньому Всесвіті виявили більше чорних дір, ніж очікувалося: як вони з'явилися (фото)

Нові спостереження телескопа Габбл показали невідповідність між теорією і реальністю.

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Учені за допомогою космічного телескопа Хаббл виявили більше величезних чорних дір у ранньому Всесвіті, ніж передбачалося. Результати дослідження, опублікованого The Astrophysical Journal Letters, можуть допомогти астрономам зрозуміти, як сформувалися надмасивні чорні діри, пише Phys.

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Наразі астрономи точно не знають, як саме виникли перші чорні діри невдовзі після Великого вибуху. Наразі вже відомо, що надмасивні чорні діри, в мільярд разів масивніші за Сонце, вже існували в центрі кількох галактик через менш ніж 1 млрд років після Великого вибуху.

За словами вчених, багато з цих ранніх чорних дір мають більшу масу, ніж передбачалося. Це означає, що вони або з'явилися відразу з дуже великою масою, або ж їхнє зростання відбувалося надзвичайно швидко. Згідно з наявною теорією, надмасивним чорним дірам потрібні мільярди років, щоб набрати дуже велику масу.

Хоча відомо, що чорні діри відіграють важливу роль в еволюції галактик, до кінця точно не зрозуміла ця еволюція. Щоб отримати більш повне уявлення про те, як пов'язані розвиток галактик і чорні діри, астрономи використовували космічний телескоп Хаббл.

Учені хотіли з'ясувати, скільки надмасивних чорних дір існує в перших галактиках, коли Всесвіту було лише кілька сотень мільйонів років. Для цього було проведено спостереження протягом кількох років. Це дозволило астрономам виміряти зміни яскравості галактик. Ці зміни є явною ознакою чорних дір. У результаті астрономи виявили більше величезних чорних дір, ніж показували попередні спостереження.

Учені за допомогою космічного телескопа Габбл виявили більше величезних чорних дір у ранньому Всесвіті, ніж передбачалося Фото: NASA

Астрономи вважають, що деякі з перших чорних дір, імовірно, виникли після смерті так званих "чистих" перших зірок, коли вони вибухнули надновою, а їхнє ядро стиснулося в дуже щільний об'єкт. Це відбувалося протягом першого мільярда років життя Всесвіту, якому зараз 13,8 млрд років. Такі зірки існували лише в ранньому Всесвіті, адже решта поколінь зірок є "забрудненими". Це означає, що перші зірки складалися майже повністю лише з водню та гелію, а пізніші зірки мають у своєму складі важчі хімічні елементи. Вони з'явилися якраз унаслідок смерті найперших зірок, а потім розсіялися космосом і стали основою для нових поколінь зірок.

Існують припущення, що перші чорні діри були створені або одразу ж після Великого вибуху внаслідок коливань матерії та сильного стиснення маленьких щільних її ділянок, або внаслідок стиснення під дією гравітації газових молекулярних хмар. Останнім чином виникають зірки.

Автори дослідження кажуть, що результати спостережень дають змогу побудувати точніші моделі створення перших чорних дір та еволюції галактик.

Як уже писав Фокус, до Землі летить комета, яку можна побачити зовсім скоро, і вона може бути такою ж яскравою, як Полярна зірка. Комета C/2023 A3 має пережити зближення із Сонцем, і якщо це станеться, то тоді її буде добре видно в нічному небі.

Також Фокус писав про те, що ще одне дослідження припускає, що якщо існують чорні діри, створені в перші секунди після Великого вибуху, то вони можуть часто відвідувати Сонячну систему.