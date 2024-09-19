Землю перевірили на ознаки життя: планета дійсно населена (фото)

Європейський космічний апарат JUICE підтвердив, що на нашій планеті є життя.

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Зонд Європейського космічного агентства (ЄКА) під назвою JUICE летить до Юпітера, щоб дослідити його місяця на наявність життя. Дорогою до своєї мети апарат підтвердив, що Земля дійсно придатна для життя, пише LiveScience.

Тихий океан, знятий приладом MAJIS космічного апарату ЄКА Фото: ESA/Juice/MAJIS

Зонд JUICE було запущено у квітні 2023 року, і наразі він летить Сонячною системою у своїй 8-річній подорожі. Апарат призначений для дослідження Юпітера, а також трьох його супутників: Ганімед, Калісто і Європа. Вчені вважають, що на кожному з цих супутників є океани з рідкою водою, прихованою під шарами льоду.

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Дорогою до цих дивовижних супутників Юпітера, апарат кинув швидкий погляд на Землю для того, щоб ідентифікувати в її атмосфері вуглець, воду, азот, кисень, фосфор і сірку. Усі ці елементи вказують на наявність життя на планеті. Таким чином отримані дані змогли підтвердити наявність життя на Землі.

Але хіба ми не знаємо, що на Землі існує життя? У команди JUICE була вагома причина все перевірити ще раз.

Річ у тім, що під час свого прольоту повз Землю апарат JUICE протестував свій спектрометр, призначений для дослідження місяців Юпітера, а також прилад для субміліметрових хвиль, які допоможуть виявити ознаки населеності.

"Очевидно, що результати аналізу не були дивовижними, але було б вкрай тривожно дізнатися, що Земля непридатна для життя. Тестовий запуск інструментів апарату показав, що вони зможуть успішно дослідити Юпітер і його супутники, які можуть бути потенційно заселеними", — каже співробітник проєкту ЄКА JUICE Олів'є Вітасс.

Коли апарат JUICE добереться до Юпітера, він зробить той самий аналіз для крижаних супутників. Тому перевірка приладів на Землі — єдиному населеному місці в Сонячній системі, є найкращою перевіркою працездатності місії.

Крім цього, під час свого прольоту повз Землю, апарат також зібрав дані про атмосферу нашої планети, перевіривши рівні кисню, озону і вуглекислого газу. Вчені хочуть вивчити концентрації земного кисню, як показник для порівняння з хімічним складом атмосфер супутників Юпітера. Тоді дослідники зможуть дізнатися, чи достатньо там кисню, щоб підтримувати земне життя.

Нагадаємо, вчені розкрили давню загадку Іо — супутника Юпітера, вкритого найбільшою кількістю вулканів. Поверхня супутника виглядає відносно молодою за космічними мірками, але виявилося, що це не так.