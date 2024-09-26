На Марсі сталася аварія з одним із коліс Curiosity: у ньому залишилися наскрізні дірки (фото)

Команда NASA показала знімок правого колеса марсохода Curiosity, яке більше за інших постраждало від нерівностей марсіанської поверхні.

Related video

Марсохід NASA Curiosity провів на Марсі вже понад 4400 земних днів, досліджуючи пустельну марсіанську поверхню, пише Futurism.

Ще 2012 року марсохід Curiosity приземлився на Червоній планеті в кратері Гейла, де, як припускають науковці, колись було стародавнє озеро. Відтоді марсохід подолав понад 30 кілометрів суворою марсіанською поверхнею.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За час подорожей марсохода марсіанська поверхня завдала чимало пошкоджень його колесам. На нещодавно опублікованому знімку, який було зроблено за допомогою камери Mars Hand Lens Imager (MAHLI) марсохода, на його правому колесі видно глибокі порізи.

"Колесо все ще добре справляється зі своєю роботою, попри те, що перенесло найважчі випробування на Марсі", — каже інженер NASA з операцій місії Лабораторії реактивного руху Ешлі Стоуп.

Знос правого колеса марсохода Curiosity Фото: NASA

Команда NASA часто використовує камеру MAHLI на марсоході, щоб зробити знімки всіх шести коліс Curiosity і зрозуміти, в якому стані вони перебувають.

Колеса діаметром 50 см, на яких розташовані протектори, створені з цільного шматка алюмінію. За словами вчених, вони зазнали великих випробувань, долаючи кілометри кам'янистої та піщаної місцевості.

Протягом першого року на Марсі, коли марсохід перетинав місцевість із гострим камінням, колеса марсохода вкрилися глибокими подряпинами.

Після цього NASA вже випустило кілька оновлень ПЗ для марсохода, покликане відрегулювати швидкість кожного колеса для мінімізації пошкоджень. Коли одне з коліс марсохода потрапляє на нерівну поверхню, інші його колеса починають буксувати, що створює додаткове навантаження.

Шевронні зачепи, якими вкриті колеса марсохода, дають апарату більше зчеплення з сипучою поверхнею. Також NASA використовують протектори на колесах, як показник зносу самих коліс.

"Знос коліс марсохода Curiosity викликає занепокоєння, хоча ми вважаємо, що вони можуть прослужити ще багато років. Ми хочемо постаратися зменшити знос коліс, наскільки це можливо, щоб продовжити термін служби марсохода", — зазначає експерт.

Попри глибокі дірки та порізи в колесах, Curiosity виконує свої завдання на Марсі вже понад 12 років.

Ба більше, марсохід зовсім недавно зробив дивовижне відкриття. Він виявив на Марсі незвичайний камінь із жовтими кристалами. Їх учені ідентифікували як сірку.

"Виявити поле каменів, що складаються з чистої сірки, можна порівняти з оазисом у пустелі. У такій місцевості не повинно бути сірки, тож тепер нам доведеться шукати відповіді на це питання", — зазначає вчений проєкту Curiosity Ешвін Васавада.

Нагадаємо, марсохід NASA виявив на Червоній планеті символ Зоряного флоту. Марсохід Curiosity все ще продовжує свою роботу на Марсі, яка почалася 12 років тому.