На Марсе случилась авария с одним из колес Curiosity: в нем остались сквозные дыры (фото)

Команда NASA показала снимок правого колеса марсохода Curiosity, которое больше остальных пострадало от неровностей марсианской поверхности.

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Марсоход NASA Curiosity провел на Марсе уже более 4400 земных дней, исследуя пустынную марсианскую поверхность, пишет Futurism.

Еще в 2012 году марсоход Curiosity приземлился на Красной планете в кратере Гейла, где как предполагают ученые, когда-то находилось древнее озеро. С тех пор марсоход преодолел более 30 километров по суровой марсианской поверхности.

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За время путешествий марсохода марсианская поверхность нанесла немало повреждений его колесам. На недавно опубликованном снимке, который был сделан с помощью камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI) марсохода, на его правом колесе видны глубокие порезы.

"Колесо все еще хорошо справляется со своей работой, несмотря на то, что перенесло самые тяжелые испытания на Марсе", — говорит инженер NASA по операциям миссии Лаборатории реактивного движения Эшли Стоуп.

Износ правого колеса марсохода Curiosity Фото: NASA

Команда NASA часто использует камеру MAHLI на марсоходе, чтобы сделать снимки всех шести колес Curiosity и понять, в каком состоянии они находятся.

Колеса диаметром 50 см, на которых расположены протекторы, созданы из цельного куска алюминия. По словам ученых, они подверглись большим испытаниям, преодолевая километры каменистой и песчаной местности.

В течение первого года на Марсе, когда марсоход пересекал местность с острыми камнями, колеса марсохода покрылись глубокими царапинами.

После этого NASA уже выпустило несколько обновлений ПО для марсохода, призванное отрегулировать скорость каждого колеса для минимизации повреждений. Когда одно из колес марсохода попадает на неровную поверхность, другие его колеса начинают буксовать, что создает дополнительную нагрузку.

Шевронные зацепы, которыми покрыты колеса марсохода, дают аппарату большее сцепление с сыпучей поверхностью. Также NASA используют протекторы на колесах, как показатель износа самих колес.

"Износ колес марсохода Curiosity вызывает беспокойство, хотя мы считаем, что они могут прослужить еще много лет. Мы хотим постараться уменьшить износ колес, насколько это возможно, чтобы продлить срок службы марсохода", — отмечает эксперт.

Несмотря на глубокие дыры и порезы в колесах, Curiosity выполняет свои задачи на Марсе уже более 12 лет.

Более того, марсоход совсем недавно сделал удивительное открытие. Он обнаружил на Марсе необычный камень с желтыми кристаллами. Их ученые идентифицировали как серу.

"Обнаружить поле камней, состоящих из чистой серы, можно сравнить с оазисом в пустыне. В такой местности не должно быть серы, так что теперь нам придется искать ответы на этот вопрос", — отмечает ученый проекта Curiosity Эшвин Васавада.

Напомним, марсоход NASA обнаружил на Красной планете символ Звездного флота. Марсоход Curiosity все еще продолжает свою работу на Марсе, которая началась 12 лет назад.