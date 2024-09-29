Названо предмет, через який малюки наражаються на ризик вдихання мікропластику: що це

Нове дослідження показує, що всього один предмет у вашому домі значно підвищує ризик вдихання крихітних частинок пластику дітьми.

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Відтоді як 170 років тому людство створило пластик, він став справжньою проблемою для планети. Крихітні частинки цього матеріалу вчені буквально виявляють всюди: у воді, повітрі, ґрунті та навіть наших органах, пише Daily Mail.

Вчені все ще не знають усіх ризиків, з якими пов'язане вдихання мікропластику та його накопичення в організмі людини та інших живих істот на планеті. Однак нове дослідження виявило предмет у нашому домі, пов'язаний із високим ризиком вдихання мікропластику малюками.

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Відкриття було зроблено командою з Бірмінгемського університету, і команда вважає, що їхні висновки мають серйозні наслідки для маленьких дітей, в основному, через їхню нерозвинену імунну систему. Ба більше, команда вважає, що хлопчики піддаються більшому ризику, ніж дівчатка, оскільки вони дихають швидше.

Результати нового дослідження показують, що рівень мікропластику майже на 60% вищий у будинках і квартирах з килимами порівняно з житлом, де немає цих предметів інтер'єру. Під час експериментів учені також виявили, що деякі з цих крихітних частинок пластику проникають у легеневу тканину людини.

Передбачається, що мікропластик може виділятися з самих сучасних килимів унаслідок зносу, тертя, старіння і методів чищення. Свої висновки вчені представили в дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Pollution.

Висновки команди також свідчать про те, що найбільш вразливими перед мікропластиком, що виділяється килимами, виявилися малюки. Порівняно з дорослими вони вдихають значно більшу кількість мікроскопічних частинок пластику.

Крім того, вчені виділили ще одну категорію людей, яка може бути в небезпеці через килими в приміщенні. До неї увійшли люди з порушеннями дихання — висновки дослідників припускають, що ця категорія людей також може піддаватися вищому ризику вдихання частинок мікропластику.

Зазначимо, що наслідки вдихання мікропластику людиною все ще мало вивчені, проте деякі попередні дослідження вже показали, що воно може бути пов'язане з вищим ризиком розвитку раку та інших захворювань.

Раніше Фокус писав про те, що мікропластик захопив Землю: він є в тілі кожної живої істоти, крім одного: хто це.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.