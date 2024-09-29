Назван предмет из-за которого малыши подвергаются риску вдыхания микропластика: что это

Новое исследование показывает, что всего один предмет в вашем доме значительно повышает риск вдыхания крохотных частиц пластика детьми.

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С тех пор как 170 лет назад человечество создало пластик, он стал настоящей проблемой для планеты. Крохотные частицы этого материала ученые буквально обнаруживают повсюду: в воде, воздухе, почве и даже наших органах, пишет Daily Mail.

Ученые все еще не знают всех рисков, с которыми связано вдыхание микропластика и его накопление в организме человека и других живых существ на планете. Однако новое исследование обнаружило предмет в нашем доме, связанный с высоким риском вдыхания микропластика малышами.

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Открытие было сделано командой из Бирмингемского университета и команда считает, что их выводы имеют серьезные последствия для маленьких детей, в основном, из-за их неразвитой иммунной системы. Более того, команда считает, что мальчики подвергаются большему риску, чем девочки, поскольку они дышат быстрее.

Результаты нового исследования показывают, что уровень микропластика почти на 60% выше в домах и квартирах с коврами в сравнении с жильем, где нет этих предметов интерьера. В ходе экспериментов ученые также обнаружили, что некоторые из этих крохотных частиц пластика проникают в легочную ткань человека.

Предполагается, что микропластик может выделяться из самих современных ковров в результате износа, трения, старения и методов чистки. Свои выводы ученые представили в следовании, опубликованном в журнале Environmental Pollution.

Выводы команды также свидетельствуют о том, что наиболее уязвимыми перед микропластиком, выделяемым коврами, оказались малыши. В сравнении со взрослыми они вдыхают значительно большее количество микроскопических частиц пластика.

Кроме того, ученые выделили еще одну категорию людей, которая может быть в опасности из-за ковров в помещении. В нее вошли люди с нарушениями дыхания — выводы исследователей предполагают, что эта категория людей также может подвергаться более высокому риску вдыхания частиц микропластика.

Отметим, что последствия вдыхание микропластика человеком все еще мало изучено, однако некоторые предыдущие исследования уже показали, что оно может быть связано с более высоким риском развития рака и других заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что микропластик захватил Землю: он есть в теле каждого живого существа, кроме одного: кто это.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.