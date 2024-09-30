Пухнаста куля з хвостом. Найочікуванішу комету року буде видно із Землі вперше за 80 000 років

Дослідники очікують, що комету Tsuchinshan-ATLAS можна буде спостерігати протягом двох окремих періодів часу.

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Комета, яку не бачили понад 80 000 років, нарешті буде видна із Землі. Якщо нам пощастить, її можна буде спостерігати протягом двох окремих періодів часу протягом наступного місяця. У результаті астрономічний додаток для спостереження за зірками Starwalk визнав її "найочікуванішою кометою року", пише Earth.

Йдеться про комету Tsuchinshan-ATLAS, також відому як комета C/2023 A3. Вона здійснює оберт навколо Сонця, який триває 80 000 років. Уперше комету, яка має вигляд пухнастої кулі з хвостом, що тягнеться за нею, можна було спостерігати 27 вересня. Але вчені попереджають, що її також буде видно до сходу сонця 2 жовтня.

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За словами космічного експерта з астрономічного факультету Університету Ворика Мінджае Кіма, орбітальний період C/2023 A3 становить близько 80 000 років, що класифікує її як довгоперіодичну комету. Простими словами, це означає, що її зовнішній вигляд і поведінка можуть бути вельми непередбачуваними — можливі зміни в яскравості та розвитку хвоста в міру того, як комета наближатиметься до Сонця.

Якщо прогнози експертів виявляться вірними, комету можна буде спостерігати неозброєним оком: вона виглядатиме як розмита зірка з хвостом, що тягнеться за нею у небі. За словами Кіма, щоб краще роздивитися комету, слід використати бінокль або невеликий телескоп — це допоможе роздивитися більше деталей у структурі хвоста комети.

Фото комети Tsuchinshan-ATLAS Фото: X (Twitter)

27 вересня також відзначений перигелій, або найближча до Сонця точка, після якої комета почне свою подорож назад у зовнішню частину Сонячної системи. На щастя для нас, інша можливість спостереження, як очікується, матиме кращу видимість і з'явиться в середині жовтня. Однак це буде можливо лише в разі, якщо комета переживе подорож навколо Сонця. На жаль, спостереження показують, що комети часто розпадаються, наближаючись до Сонця.

Експерти зазначають, якщо все складеться вдало і комета C/2023 А3 переживе подорож навколо Сонця, її можна буде побачити неозброєним оком наступного разу, коли вона наблизиться до Землі на максимально близьку відстань. Імовірно, найкраща видимість буде в період з 12 по 20 жовтня.

Зазначимо, що C/2023 А3 дедалі більше віддалятиметься від Землі щоночі, доки й зовсім не зникне на наступні 80 000 років.

Раніше Фокус писав про те, що комета, яка наближається до Землі, стане яскравішою за зірки.