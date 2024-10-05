Лід на Землі стає дедалі небезпечнішим: що робить його таким слабким і ламким

Нове дослідження показує, що з кожним роком лід на планеті стає дедалі небезпечнішим, і на те є вагома причина.

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Кліматична криза вже тут, внаслідок чого на світ обрушилися хвилі спеки, посухи та лісових пожеж. Однак це ще не все. Вчені виявили ще один побічний ефект антропогенної зміни планети, який раніше не брали до уваги, — лід на Землі стає дедалі небезпечнішим із кожним роком, пише The Washington Post.

Дослідники виявили, що підвищення температури повітря і зміна характеру опадів змінюють якість льоду на озерах — унаслідок цього крига стає небезпечною для людей, які переміщуються по ній.

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Відомо, що замерзлі водойми можуть складатися з льоду двох типів:

"чорний лід" — твердий нижній шар;

"білий лід" — зростає поверх "чорного".

Учені пояснюють, що білий лід менш щільний, наповнений бульбашками повітря і загалом структурно слабший. Однак у спокійних умовах чорний лід потовщується з часом; коли умови змінюються, температура підвищується — сніг та лід тануть вдень, а потім знову замерзають увечері. Це призводить до появи бульбашок газу в льоду й утворення більшої кількості білого льоду. При цьому що більше снігу, то меншим буде зростання "чорного льоду", а шар "білого льоду" навпаки збільшиться.

За останні десятиліття клімат Землі значно змінився, внаслідок чого зменшилася і товщина льоду в Північній півкулі. На жаль, дані про якість льоду вельми мізерні, проте вчені вважають, що співвідношення білого і чорного льоду постійно збільшується, внаслідок чого погіршується і його якість.

Кліматичні моделі, використовувані вченими, передбачають, що ці тенденції, ймовірно, збережуться. При цьому очікується, що потепління, ймовірно, призведе до утворення тоншого льоду і зниження його якості в цілому. Передбачається, що найбільший вплив це матиме на арктичні регіони Північної Америки та Азії: льодові дороги зможуть витримувати меншу кількість вантажу й опиняться в небезпеці. Катання на ковзанах, підлідна риболовля і льодові фестивалі також постраждають, зі збільшенням небезпеки утоплення і загрозою доходам у місцях, які залежать від льодових видів спорту для отримання туристичних доларів.

Автори дослідження зазначають, що ступінь змін залежатиме від місця розташування, водночас озера між 40 і 45 градусами північної широти можуть втратити "безпечний лід на весь зимовий період"; озера між 60 і більше градусами втратять від 13 до 35 днів безпечного льоду.

За словами старшої авторки дослідження, професорки кафедри біології Йоркського університету Сапни Шарма, імовірно, нам слід подвоїти рекомендації щодо безпечного льоду і постійно відстежувати його якість, щоб не допустити трагічних випадків.

Раніше Фокус писав про те, що на дні Арктики заховані дивні крижані структури: щось залишило їх там зовсім недавно.