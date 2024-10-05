Лед на Земле становится все более опасным: что делает его таким слабым и ломким

Новое исследование показывает, что с каждым годом лед на планете становится все более опасным, и на то есть веская причина.

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Климатический кризис уже здесь, в результате чего на мир обрушились волны жары, засухи и лесных пожаров. Однако это еще не все. Ученые обнаружили еще один побочный эффект антропогенного изменения планеты, который ранее упускался из виду — лед на Земле становится все более опасным с каждым годом, пишет The Washington Post.

Исследователи обнаружили, что повышение температуры воздуха и изменение характера осадков меняют качество льда на озерах — в результате лед становится опасным для людей, которые перемещаются по нему.

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Известно, что замерзшие водоемы могут состоять изо льда двух типов:

"черный лед" — твердый нижний слой;

"белый лед" — растет поверх "черного".

Ученые объясняют, что белый лед менее плотный, наполнен пузырьками воздуха и в целом структурно слабее. Однако в спокойных условиях черный лед утолщается со временем; когда условия меняются, температура повышается — снег и лед тают днем, а затем вновь замерзают вечером. Это приводит к появлению пузырьков газа во льду и образованию большего количества белого льда. При этом чем больше снега, тем меньшим будет рост "черного льда", а слой "белого льда" наоборот увеличится.

За последние десятилетия климат Земли значительно изменился, в результате чего уменьшилась и толщина льда в Северном полушарии. Увы, данные о качестве льда весьма скудны, однако ученые считают, что соотношение белого и черного льда постоянно увеличивается, в результате чего ухудшается и его качество.

Климатические модели, используемые учеными, предсказывают, то эти тенденции, вероятно, сохранятся. При этом ожидается, что потепление, вероятно, приведет к образованию более тонкого льда и снижению его качества в целом. Предполагается, что наибольшее воздействие это окажет на арктические регионы Северной Америки и Азии: ледовые дороги смогут выдерживать меньшее количество груза и окажутся в опасности. Катание на коньках, подледная рыбалка и ледовые фестивали также пострадают, с увеличением опасности утопления и угрозой доходам в местах, которые зависят от ледовых видов спорта для получения туристических долларов.

Авторы исследования отмечают, что степень изменений будет зависеть от местоположения, при этом озера между 40 и 45 градусами северной широты могут потерять "безопасный лед на весь зимний период"; озера между 60 и более градусами потеряют от 13 до 35 дней безопасного льда.

По словам старшего автора исследования, профессора кафедры биологии Йоркского университета Сапны Шарма, вероятно, нам следует удвоить рекомендации по безопасному льду и постоянно отслеживать его качество, чтобы не допустить трагических случаев.

Ранее Фокус писал о том, что на дне Арктики спрятаны странные ледяные структуры: что-то оставило их там совсем недавно.