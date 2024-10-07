Кілометрова печера в надрах Землі виявилася вікном у минуле: вона переносить на 19 млн років назад

Дослідники кажуть, що "бездонна" печера в Чехії веде до дуже давньої карстової лійки, якої не видно на поверхні.

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Найглибша відома прісноводна печера знаходиться в Чехії й називається Границькою прірвою. На думку геологів, вона простягається на понад кілометр у глибину, пише LiveScience.

Сама наявність Границької прірви спростовує наукове переконання в тому, що такі глибокі печери зазвичай утворюються знизу вгору. Але попередні дослідження показали, що вода прорізала цю унікальну печеру зверху вниз.

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Вперше Гранична прірва була предметно досліджена у 2016 році, під час численних занурень. У межах дослідження вчені також задіяли дистанційно керований апарат (ROV), щоб дослідити ту частину печери, куди не могли дістатися водолази. Тоді апарат зміг виміряв максимальну глибину печери в 473,5 м.

Границька прірва стала найглибшою прісноводною печерою у світі, обійшовши італійську Поццо-дель-Мерро (392 м).

Але вимірювання глибини Границької прірви було обмежене довжиною оптоволоконного кабелю, який був прикріплений до ROV для зв'язку з поверхнею.

Тому в другому дослідженні вчені використовували методи гравітації та сейсмічної візуалізації, щоб дізнатися справжню глибину Границької прірви. Зібрані дані засвідчили, що печера більш ніж удвічі глибша, ніж у початкових оцінках, і її глибина сягає майже кілометра.

Вхід у Границьку прірву являє собою похилу порожнину з невеликим озером на її дні. Підводна частина печери схожа на неправильної форми циліндр діаметром від 10 до 30 м. Температура в печері коливається в межах 14,5 — 18,8 градусів за Цельсієм, що залежить від пори року.

Під час розширеного картування вчені з'ясували, що дно печери з'єднується з прилеглою древньою карстовою вирвою. Вона розташовується за 2 км від входу в печеру і відкрилася приблизно 19 млн років тому, після чого її засипало осадом. На сьогодні цю карстову вирву не видно на поверхні.

Прикордонна прірва з'єднується з давньою карстовою вирвою Фото: AGU: Klanica et al. 2020

Нагадаємо, на глибині пекельної воронки в Китаї виявили таємничий ліс. Дослідники вважають, що в цих древніх насадженнях можуть ховатися раніше незвідані науці види — чи так це, покаже час.