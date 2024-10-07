Километровая пещера в недрах Земли оказалась окном в прошлое: она переносит на 19 млн лет назад

Исследователи говорят, что "бездонная" пещера в Чехии ведет к очень древней карстовой воронке, которой не видно на поверхности.

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Самая глубокая известная пресноводная пещера находится в Чехии и называется Границкой пропастью. По мнению геологов, она простирается на более километра в глубину, пишет LiveScience.

Само существование Границкой пропасти опровергает научное убеждение в том, что такие глубокие пещеры обычно образуются снизу вверх. Но предыдущие исследования показали, что вода прорезала эту уникальную пещеру сверху вниз.

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Впервые Границкая пропасть была предметно исследована в 2016 году, в ходе многочисленных погружений. В рамках исследования ученые также задействовали дистанционно управляемый аппарат (ROV), чтобы исследовать ту часть пещеры, куда не могли добраться водолазы. Тогда аппарат смог измерил максимальную глубину пещеры в 473,5 м.

Таким образом Границкая пропасть стала самой глубокой пресноводной пещерой в мире, обойдя итальянскую Поццо-дель-Мерро (392 м).

Но измерение глубины Границкой пропасти было ограничено длинной оптоволоконного кабеля, который был прикреплен к ROV для связи с поверхностью.

Поэтому во втором исследовании ученые использовали методы гравитации и сейсмической визуализации, чтобы узнать настоящую глубине Границкой пропасти. Собранные данные показали, что пещера более чем в два раза глубже, чем в первоначальных оценках и ее глубина достигает почти километра.

Вход в Границкую пропасть представляет собой наклонную полость с небольшим озером на ее дне. Подводная часть пещеры похожа на неправильной формы цилиндр диаметром от 10 до 30 м. Температура в пещере колеблется в пределах 14,5 – 18,8 градусов по Цельсию, что зависит от времени года.

В ходе расширенного картирования ученые выяснили, что дно пещеры соединяется с близлежащей "ископаемой" карстовой воронкой. Она располагается в 2 км от входа в пещеру и открылась примерно 19 млн лет назад, после чего ее засыпало осадком. На сегодняшний день эту карстовую воронку не видно на поверхности.

Границкая пропасть соединяется с древней карстовой воронкой Фото: AGU: Klanica et al. 2020

Напомним, на глубине адской воронки в Китае обнаружили таинственный лес. Исследователи считают, что в этих древних насаждениях могут скрываться ранее неизведанные науке виды — так ли это, покажет время.