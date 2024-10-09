Земля потребує реанімації: "Життєві показники" планети досягли найбільш критичної точки за всю історію

Дослідники проаналізували результати та дійшли висновку, що люди перебувають "на межі незворотної катастрофи".

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Десятиліттями вчені лякали кліматичною кризою і її незворотними наслідками для планети. Сьогодні світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж, а урагани й повені стали куди більш екстремальними. Але, схоже, це не найгірше, що на нас чекає, пише Futurism.

У новому дослідженні вчені виміряли "життєві показники" Землі та винесли свій вердикт: прогноз невтішний. Міжнародна група дослідників виявила, що з 35 планетарних життєво важливих показників, які відстежують щороку, 25 уже перебувають на найгіршому з можливих рівнів через вплив на довкілля. Ба більше, це найгірші результати за всю історію спостережень і вчені вважають, що людство перебуває "на межі незворотної кліматичної катастрофи".

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Якщо залишити всі ці зміни поза увагою, результатом зрештою стане дестабілізація людського та нелюдського життя, у найгіршому сценарії на нас чекає суспільний колапс. Автори дослідження вважають, що основними рушійними силами кліматичної кризи сьогодні є:

антропогенні викиди вуглекислого газу;

викиди інших парникових газів.

Більшість цих викидів насправді пов'язані зі спалюванням викопного палива — близько 90%, а залишок припадає на антропогенне руйнування земель — здебільшого це стосується вирубки лісів. У результаті автори дослідження дійшли висновку, що планета вже перебуває в епіцентрі "глобальної надзвичайної ситуації".

Автори звіту також стверджують, що багато з життєво важливих ознак планети починають звучати "патологічно". Наприклад, температура поверхні океанів Землі досягла рекордних значень, як і їхня кислотність; середній рівень світового океану також перебуває на рекордно високому рівні. Ба більше, у липні 2024 року вчені зафіксували три найспекотніші дні за всю історію спостережень, а викиди викопного палива вищі, ніж будь-коли, — у 2023 році вони збільшилися на 1,5%, як порівняти з попереднім роком. Учені також вважають, що це не межа і найближчими роками на планеті буде зафіксовано ще більше екстремальних погодних явищ.

Водночас населення планети збільшується зі швидкістю близько 200 000 осіб на день. Автори звіту також виявили, що величезними темпами збільшується і поголів'я рогатої худоби, овець і кіз, які виробляють значну кількість викидів парникових газів — на 170 000 на день.

За словами провідного автора звіту, професора екології в Університеті штату Орегон Вільяма Ріппла, сьогодні людство вже перебуває в епіцентрі різкої зміни клімату, яка ставить під загрозу життя на Землі. Однією з найпохмуріших ознак є те, що вчені дедалі частіше стикаються з можливістю суспільного колапсу, оскільки у звіті йдеться про те, що на цю тему публікується більше наукових статей, ніж будь-коли, пов'язаних зі зміною клімату.

Ба більше, навіть якщо нам вдасться уникнути глобального колапсу, зміна клімату, ймовірно, запустить глобальну міграцію — сотні мільйонів людей будуть змушені переміститися. Попередні прогнози вже показали, що вже до кінця століття близько третини людей у всьому світі може опинитися за межами людської кліматичної ніші.

Раніше Фокус писав про те, що кліматична катастрофа може статися в будь-який час.