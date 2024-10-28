Учені вважають, що вода на Землі з'явилася із Сонця: як це може бути

Автори дослідження припускають, що частина води на нашій планеті з'явилася внаслідок впливу сонячного вітру.

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Для вчених досі залишається загадкою, як саме з'явилася вода на Землі. Або вона вже була частиною нашої планети від самого початку її формування в сонячній туманності, або потрапила на Землю за допомогою астероїдів і комет. Для пошуків джерела води на Землі вчені вивчають співвідношення ізотопів (різні версії одного хімічного елемента) на нашій планеті та в метеоритах. Ізотопний склад води на Землі найбільше схожий на примітивні метеорити (зберігають у собі хімічний склад сонячної туманності, з якої були створені планети, а також астероїди і комети). Це означає, що вода на Землі з'явилася з того ж хімічного середовища, що й примітивні метеорити. Можливо, вода на Землі з'явилася з кількох джерел і частина її була створена космосі задовго до утворення Землі та решти Сонячної системи, а потім доставлена на Землю. Нове дослідження, опубліковане The Astrophysical Journal, припускає, що частина води утворилася на Землі завдяки сонячному вітру, який створює Сонце, пише Phys.

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Сонячний вітер являє собою постійний потік заряджених частинок, здебільшого протонів і електронів, які виходять від Сонця. Іони H+, які є просто протонами, є найбільш поширеними частинками в сонячному вітрі. Вчені припустили, що сонячний вітер може спровокувати створення молекул води, тобто H2O.

Для перевірки цієї гіпотези, вчені протестували 14 мінералів, що містять кисень. Для цього вони використовували техніку поверхневого бомбардування атомами та іонами водню або дейтерію (ізотоп водню).

Під час експериментів учені перевіряли, чи будуть мінерали виробляти воду під впливом сонячного вітру. У результаті виявилося, що молекули води створюються під час бомбардування мінералів із киснем іонами водню і дейтерію. При цьому вчені також піддавали мінерали сильному ультрафіолетовому випромінюванню, яке виробляє Сонце.

За словами вчених, потрапляння сонячного вітру на кам'янисті мінерали з киснем призводить до появи реакції між іонами H+ і силікатними мінералами з утворенням води і OH. Це може пояснити наявність води в реголіті на Місяці та всередині астероїдів.

Автори дослідження дійшли висновку, що окрім води, яку Земля отримала під час формування, сонячний вітер міг створювати воду, і вона була доставлена на Землю навіть після завершення процесу створення планети за допомогою ударів астероїдів.

Атмосфера і магнітне поле Землі захищають нашу планету від сонячного вітру, тому він не міг створити воду прямо на поверхні Землі. Але вчені вважають, що сонячний може створювати воду на поверхні астероїдів, і вода, яка там виникла, потім потрапила на Землю внаслідок ударів по планеті.

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