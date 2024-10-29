Зворотний бік медалі. Кліматична криза викликає те, що може сповільнити танення льоду у світі

Дослідники виявили, що танення льоду сповільнює життєво важливу артерію океану, а це, своєю чергою, уповільнює танення льоду.

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Останнім часом вчені все частіше попереджають про наслідки кліматичної кризи для всієї планети. Ми вже зіткнулися з неймовірними хвилями спеки та посухи, льодовики в усьому світі тануть швидше, а урагани та шторми стають дедалі сильнішими, пише IFLScience.

Усе вищеописане є демонстрацією того, що клімат Землі має як послаблювальні, так і неконтрольовані точки неповернення. Але чи вистачить цих змін, щоб врятувати планету? У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні взаємодій між таненням льоду в Північній Атлантиці та важливою океанічною течією.

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Результати вказують на те, що швидке танення льоду веде до сповільнення, а можливо й повної зупинки важливої частини системи Гольфстріму з катастрофічними наслідками. Водночас учені виявили, що крах океанічної течії насправді матиме кілька позитивних ефектів. Наприклад, танення льоду Арктики, що спричинило крах Гольфстріму, схоже, сповільниться після падіння течії.

Деякі аспекти зміни клімату неймовірно прості: більша кількість вуглекислого газу, що виділяється, і деяких інших газів означає, що тепло буде затримуватися ближче до поверхні планети, нагріваючи нижню атмосферу. Але є і складніші взаємодії, що викликають каскадні ефекти, які занадто складно прогнозувати.

Течії Північної Атлантики, яким загрожує посилене танення льодів на землях навколо Фото: Khoisan

Зміни у взаємопов'язаній системі океанічних течій Землі є одними з найскладніших, але й найважливіших з них. У нещодавніх дослідженнях вчені розглянули їх з різних боків. Тривожне відкриття полягає в тому, що тепліший світ прискорить танення льоду. Танення льоду прісне, тому, попри холод, він не тоне, як холодна вода зазвичай в океані, а натомість залишається на поверхні більш солоної та щільної води внизу. Потенційно, це є проблемою для Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC) — найслабшої ланки в циркуляції океанічних течій.

Протягом довгих років вчені намагалися спрогнозувати, що станеться, якщо Гольфстрім, який є частиною AMOC, сповільниться або зупиниться зовсім. У новому дослідженні вчені спробували вивчити цей аспект з іншого боку — поглянувши на те, що відбувалося під час інших періодів потепління.

За словами співавтора дослідження, доктора Мохамеда Езата, вони з колегами виявили, що посилене танення арктичного морського льоду в минулому призвело до похолодання в Північній Європі. Висновок ґрунтується на вимірах, проведених на початку останньої міжльодовикової епохи, 128 000-126 500 років тому. Зазначимо, що для цього команда використовувала керни осадових порід, зібрані між Шотландією, Норвегією та Ісландією.

Прогнозовані зміни температури, якщо викиди вуглецю досягнуть двократного доіндустріального рівня, що призведе до зупинки AMOC Фото: Khoisan

Водночас учені виявили, що в той час, як весь світ був надзвичайно теплим, Норвезьке море, схоже, залишалося значно холоднішим. Дослідники пов'язують такий поворот подій зі зменшенням кількості талої води, яку постачає AMOC.

З іншого боку, якщо течії перестануть приносити тепло на північ, це може уповільнити танення і, отже, відновити течії. Однак учені попереджають, що людству не варто покладатися на це, применшуючи масштаби зміни клімату, оскільки спрогнозувати цей ефект надзвичайно складно.

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