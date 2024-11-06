Спадщина Гая Фокса: якби "Порохова змова" вдалася, якими були б наслідки (фото)

Дослідники вважають, що понад 400 років катастрофічний вибух міг бути порівнянний з ядерною атакою на Лондон.

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Вранці 5 листопада 1605 року Гай Фокс був спійманий під Палатою лордів Лондона з коробкою сірників і 36 стволами рушниць. Разом зі своїми товаришами-католиками його визнали винним у спробі підірвати парламент і вбити Якова I Англійського. Катастрофічному вибуху все ж запобігли, а Фокса піддали тортурам на дибі, перш ніж він постав перед судом за держзраду в січні 1606 року. Але, що було б, якби "Пороховій змові" не запобігли? Це питання досі залишається загадкою, пише Daily Mail.

Тепер дослідники створили інтерактивні карти, що показують руйнування, які могли б статися, якби Гаю Фоксу все вдалося. Ба більше, вчені вважають, що наслідки цього вибуху, ймовірно, можна порівняти з ядерною атакою на Лондон.

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Передбачається, що "Порохова змова" зрівняла б із землею все в радіусі близько 40 метрів, водночас будівлі на відстані понад 100 метрів були б принаймні частково зруйновані. Тим часом ядерна зброя потужністю 300 кілотонн могла б призвести до ймовірних 281 010 смертельних випадків, якби її було скинуто в центрі Лондона.

Можливі наслідки "Порохової змови" Фото: sky

Карта ймовірного збитку від "Порохової змови" була створена на аналізі, проведеному Центром досліджень вибухів при Університеті Уельсу під керівництвом доктора Герайнта Томаса. Дослідники виявили, що вибух міг би знищити Вестмінстерський зал і Вестмінстерське абатство, будівлю парламенту і багато іншого.

Вчені вважають, що на відстані до кілометра деякі вікна будівель також були б вибиті, а жителі Лондона відчули б силу вибуху. Водночас передбачається, що далі від центру наслідки були б менш вираженими, а звук, імовірно, був би порівнянний зі слабким ударом.

Зазначимо, що робота доктора Томаса з колегами ґрунтується на припущенні про те, що порох у той час був майже таким же потужним, як сучасний тротил. Відомо, що Гай Фокс був експертом у галузі вибухових речовин, а тому, якщо він добре упакував порох у бочки, радіус вибуху, на думку вчених, можна було б порівняти з радіусом вибуху сучасного тротилу.

Підвалу під Палатою лордів, де Гай Фокс був знайдений з порохом, як вважають, більше не існує Фото: William Capon

Команда також зазначає, що у своїй оцінці вони керувалися даними під час світових воєн щодо детонації тротилу і того, якої шкоди такий вибух міг би завдати залежно від відстані. На жаль. Точний склад пороху і його розміщення стосовно опорних стін не відомо вченим, а тому вони не можуть точно розрахувати радіус ураження.

Відомо, що в підвалі під Палатою лордів було виявлено 36 бочок пороху загальною вагою 2500 кг. Їх планували підірвати під час державного відкриття парламенту 5 листопада. Змова була задумана Робертом Кейтсбі, коли стало зрозуміло, що король Яків I, який прийшов до влади 1603 року, збирається продовжити переслідування католиків, розпочате його попередницею королевою Єлизаветою I.

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