Исчезли почти все живые существа: когда на Земле произошло крупнейшее массовое вымирание

Під час Великого вимирання було знищено 95% видів морських живих істот і 70% наземних видів.

За всю історію Землі, яка почалася приблизно 4,5 млрд років тому, на планеті відбулося 5 масових вимирань. Деякі вчені вважають, що шосте масове вимирання вже почалося. Але найбільшою подібною подією в історії планети є Масове пермське вимирання або Велике вимирання, пише IFLScience.

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Найбільше масове вимирання на Землі

Деякі люди вважають, що надзвичайною катастрофою для живих істот на Землі стало вимирання, спричинене падінням астероїда 66 млн років тому, коли вимерли динозаври. Але насправді найбільше масове вимирання на Землі відбулося 250 млн років тому. Воно називається Масове пермське вимирання або Велике вимирання, адже тоді зникли представники всіх класів життя на Землі.

Під час Великого вимирання було знищено 95% видів морських живих істот і 70% наземних видів. Загалом приблизно 90% усіх видів на Землі було повністю знищено. Вчені ще сперечаються, як довго тривало це масове вимирання, але це точно була найбільша катастрофа для біосфери в історії нашої планети.

Вчені дізналися про це масове вимирання завдяки дослідженню численних скам'янілих зупинок живих істот. Вивчення осадових порід, які були створені в пізньому пермському періоді та ранньому тріасовому періоді показало різке скорочення різноманітності викопних решток живих істот.

Причина найбільшого масового вимирання на Землі

Жодне масове вимирання на нашій планеті не сталося просто так. Для цього були свої причини. Це ж стосується і Великого вимирання. Довгий час учені не могли точно з'ясувати, що саме стало причиною цієї катастрофи. Одні вчені вважали, що на Землю впав величезний астероїд, а інші припускали, що величезне виверження вулканів змінило клімат на Землі. Були вчені, які вважали, що обидва ці чинники спричинили Велике вимирання.

10 років тому вчені з Массачусетського технологічного інституту (США) припустила, що причиною найбільшого масового вимирання на Землі стало стрімке збільшення кількості мікробів, які створюють метан. Учені вивчили стародавні осадові породи на півдні Китаю і дійшли висновку, що стародавні мікроби роду Methanosarcina почали процвітати до кінця пермського періоду (він тривав із 299 до 250 млн років тому). Таким чином виникла величезна кількість метану, який перетворився на вуглекислий газ. Через це на Землі відбулося глобальне потепління, а також зріс рівень окислення океану. Це, як припустили вчені, стало причиною Великого вимирання.

Пізніші дослідження вказують на те, що глобальне потепління, яке виникло в такий спосіб, було посилено масштабними виверженнями вулканів. У такий спосіб клімат на Землі змінився, що призвело до появи тривалих періодів посухи, які змінювалися періодами масштабних повеней.

Вчені вважають, що більша частина видів живих істот на Землі не змогла адаптуватися до нових екстремальних умов. Але все ж частина видів змогла вижити, і Велике вимирання не стало кінцем усього життя на нашій планеті.

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