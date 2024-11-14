"Скарб із Вільєни" — артефакт не зі свого часу: у нього позаземне походження (фото)

Дослідники проаналізували кілька предметів зі скарбу, які не могли бути зроблені людьми пізнього бронзового століття.

Новий аналіз показав, що знаменитий "Скарб із Вільєни", який був виявлений на Піренейському півострові, мабуть, має космічне походження, пише IFLScience.

"Скарб з Вільєни" був знайдений ще 1963 року і містить 66 предметів, виготовлених із золота і срібла. Браслети, чаші, пляшки та інші предмети належать до європейського бронзового століття. Скарб є найважливішим прикладом ювелірної справи того часу.

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Але датування скарбу виявилося непростим завданням через метал, з якого були зроблені кілька ювелірних предметів.

"Передбачається, що вік скарбу перебуває в межах пізнього бронзового століття (1400-1200 рр. до н. е.). Але два предмети зі скарбу досі збивали з пантелику дослідників. Йдеться про два металеві предмети: невелику порожнисту півсферу, що вкрита ажурним листом золота, та браслет", — кажуть автори дослідження.

Залізний браслет зі "Скарбу з Вільєни" Фото: Municipal Archaeological Museum of Villena

Ці предмети збивають з пантелику, тому що вони були зроблені із заліза, а це не відповідає хронології, оскільки залізний вік почався набагато пізніше, в 9 столітті до н.е. Тому деякі археологи датували "Скарб з Вільєни" пізнішим періодом.

Але є і ще одна точка зору, якої дотримуються деякі вчені. Вони припускають, що це залізо прилетіло з космосу, зокрема, було взяте з метеорита, що впав. Наприклад, кинджал Тутанхамона також містить залізо, яке доставив на Землю метеорит.

Команда провела аналіз залізних предметів зі скарбу за допомогою мас-спектрометрії.

"Результати аналізів показали, що ці предмети були виготовлені з метеоритного заліза. Так, сфера була виготовлена з метеоритного заліза із вмістом нікелю 5,5%, що сходиться зі складом метеорита Мундрабілла (Австралія), проаналізованого кілька років тому в лабораторії Фрайбурга", — наголошується в дослідженні.

У браслеті ж містилося менше нікелю — близько 2,8%, хоча подальший аналіз показав більш високий вміст цього хімічного елемента.

Але для того, щоб сказати напевно, чи прилетів цей метал із космосу, потрібні додаткові аналізи зразків. Їх необхідно буде взяти з глибших шарів артефактів, або ж провести більш дорогі тести.

Але попередня версія команди полягає в тому, що досліджуваний метал справді прилетів із космосу на Землю, а потім був використаний для створення прикрас.

Нагадаємо, вчені розкрили таємницю походження метеоритного кинджала фараона Тутанхамона. Провівши хімічний аналіз і використовуючи глиняні таблички віком 3400 років, учені з'ясували, що кинджал зробили не в Стародавньому Єгипті.