Випадіння волосся і мішки під очима: наочно показано, як змінюють наше тіло 6 годин сну на добу

Дослідники показали, що нестача сну впливає не тільки на здоров'я і психіку організму, а й візуально змінює людське тіло.

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Не секрет, що сон є важливою частиною нашого життя — саме в цей період наш організм відновлюється і відпочиває, до того ж це стосується як фізичної, так і психічної складової. Тепер учені використали нову цифрову модель, яка наочно показала, як зміняться людські тіла до середини століття, якщо люди не почнуть нормально спати, пише Daily Mail.

Для того, щоб наочно показати всі жахливі зміни, Bensons for Beds і експерт зі сну, доктор Софі Босток, створили Ханну — 45-річну британку з майбутнього з тонким волоссям, обвислою шкірою, опухлими ногами, мішками під очима і з хронічним болем у спині.

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Дослідники вважають, що неспокійний сучасний спосіб життя та одержимість гаджетами призводить до того, що більшість людей на планеті відчувають нестачу сну — фактично, ми спимо менше, ніж будь-коли.

Зазначимо, що експерти радять дорослим спати від 7 до 9 годин на добу, а люди, які сплять менше ніж 7 годин, як стверджується, мають більший ризик проблем зі здоров'ям. Учені провели опитування в Британії та виявили, що в середньому люди сплять близько 6 годин і 20 хвилин на добу.

Вчені взяли за основу 19 дослідницьких робіт, опублікованих в академічних журналах з 2010 року, в яких вивчали вплив нестачі сну на організм людини. За словами Босток, Ханна стала такою собі демонстрацією того, що на нас чекає в майбутньому, якщо ми не почнемо отримувати достатню кількість сну.

Що ж, на думку вчених, станеться з людьми, які сплять лише 6 годин на добу, вже до 2050 року? Дослідники детально описали всі зміни.

Ганна — зразок того, який вигляд матимуть люди в майбутньому через нестачу сну Фото: Bensons for Beds

Опуклий живіт

Згідно з дослідженням, сьогодні Ханні близько 20 років і вона лише починає свій руйнівний шлях нестачі сну. Дослідники виявили, що до середини століття нестача сну змусить Ханну почуватися занадто втомленою, щоб займатися спортом, — це призведе до збільшення ваги в ділянці живота.

Обмежений сон також вплине на гормони Ханни "лептин" і "грелін", які контролюють почуття голоду і ситості. По суті, викид цих гормонів може пояснити нічні перекуси або переїдання в пізні години.

Втрата пам'яті

Відомо, що нестача сну впливає на невелику частину людського мозку, відому як гіпокамп, що відіграє важливу роль у створенні нових спогадів. Під час сну наш мозок формує зв'язки, що допомагають обробляти та запам'ятовувати нову інформацію. Крім того, сон підвищує рівень нейротрансмітерів — хімічних речовин, які дозволяють нейронам спілкуватися один з одним по всьому тілу.

Простими словами, нестача сну залишає менше часу для формування зв'язків, що негативно впливає як на довгострокову, так і на короткострокову пам'ять.

Мішки під очима

Дослідження також засвідчили, що нестача сну може серйозно знизити еластичність шкіри, внаслідок чого люди виглядають старшими. Коли ми спимо, наше тіло виробляє колаген — білок, що допомагає шкірі залишатися гладкою. Зазначимо, що він також є основним будівельним матеріалом для шкіри.

Нестача сну також пов'язана з тим, що організм виділяє більше "гормону стресу" кортизолу, який не дає нам спати й бути уважними. І навіть це ще не все, нестача сну також робить наші обличчя більш втомленими, утворюючи мішки під очима і викликаючи почервоніння повік. Також він сприяє появі темних кіл і зморшок під очима, що вважається наслідком втрати колагену.

Ганна — зразок того, який вигляд матимуть люди в майбутньому через нестачу сну Фото: Bensons for Beds

Опухлі ноги

Хронічне недосипання може підвищити рівень гормонів стресу, таких як кортизол, який пов'язують зі смертельними серцевими захворюваннями. За словами Босток, у Ханни хвороба серця, що скорочує тривалість її життя — однією з ознак цієї хвороби також є опухлі щиколотки.

Хвороба серця уповільнює кровообіг в організмі й призводить до накопичення рідини в ступнях, щиколотках і ногах. Крім того, серцева недостатність знижує здатність організму виводити натрій, що також спричиняє аномальні набряки.

Хронічні болі в спині

За словами Босток, нестача сну також стала причиною хронічного болю в спині та плечах Ханни. На жаль, біль заважає спати, що запускає жахливе "порочне коло". Під час сну вивільняються гормони росту та інші хімічні речовини, які необхідні для зняття болю і зцілення тіла.

Дослідники також виявили, що нестача сну може призвести до того, що певні частини мозку можуть стати більш сприйнятливими до больових сигналів. Нестача сну також є причиною атрофії м'язів — витончення м'язової маси — оскільки вона погіршує вироблення гормонів, які беруть участь у нарощуванні м'язів.

Облисіння

Хронічний недосип також призводить до розвитку втрати волосся, відомої як алопеція, яка врешті-решт може призвести до повного облисіння. Вважається, що нестача сну ускладнює кровообіг у шкірі голови, позбавляючи волосяні фолікули необхідних поживних речовин і кисню, необхідних для здорового росту.

Що робити, щоб не виглядати як Ганна

За словами Босток, крім сну, є також кілька інших порад, які дадуть вам змогу мати гарний вигляд. А саме:

підйом в один і той самий час, навіть у вихідні;

спорт: не менше 150 хвилин помірних вправ або 75 хвилин інтенсивних;

підтримання водного балансу;

використання зручного матраца;

більше часу проводити на відкритому повітрі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.