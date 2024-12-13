Выпадение волос и мешки под глазами: наглядно показано, как меняют наше тело 6 часов сна в сутки

Исследователи показали, что недостаток сна влияет не только на здоровье и психику организма, но и визуально меняет человеческое тело.

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Не секрет, что сон является важной частью нашей жизни — именно в этот период наш организм восстанавливается и отдыхает, причем это касается как физической, так и психической составляющей. Теперь ученые использовали новую цифровую модель, которая наглядно показала, как изменятся человеческие тела к середине столетия, если люди не начнут нормально спать, пишет Daily Mail.

Для того чтобы наглядно показать все ужасные изменения, Bensons for Beds и эксперт по сну, доктор Софи Босток, создали Ханну — 45-летнюю британку из будущего с истонченными волосами, обвисшей кожей, опухшими ногами, мешками под глазами и с хронической болью в спине.

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Исследователи считают, что беспокойный современный образ жизни и одержимость гаджетами приводит к тому, что большинство людей на планете испытывают недостаток сна — фактически, мы спим меньше, чем когда-либо.

Отметим, что эксперты советуют взрослым спать от 7 до 9 часов в сутки, а люди, спящие менее 7 часов, как утверждается, подвержены большему риску проблем со здоровьем. Ученые провели опрос в Британии и обнаружили, что в среднем люди спят около 6 часов и 20 минут в сутки.

Ученые взяли за основу 19 исследовательских работ, опубликованных в академических журналах с 2010 года, в которых изучалось влияние недостатка сна на организм человека. По словам Босток, Ханна стала такой себе демонстрацией того, что нас ждет в будущем, если мы не начнем получать достаточное количество сна.

Что же, по мнению ученых, произойдет с людьми, спящими лишь 6 часов в сутки, уже к 2050 году? Исследователи подробно описали все изменения.

Ханна - образец того, как будут выглядеть люди в будущем из-за недостатка сна Фото: Bensons for Beds

Выпуклый живот

Согласно исследованию, сегодня Ханне около 20 лет и она лишь начинает свой разрушительный путь недостатка сна. Исследователи обнаружили, что к середине столетия недостаток сна заставит Ханну чувствовать себя слишком уставшей, чтобы заниматься спортом — это приведет к увеличению веса в области живота.

Ограниченный сон также повлияет на гормоны Ханны "лептин" и "грелин", которые контролируют чувства голода и сытости. По сути, выброс этих гормонов может объяснить ночные перекусы или переедание в поздние часы.

Потеря памяти

Известно, что недостаток сна влияет на небольшую часть человеческого мозга, известную как гиппокамп, играющую важную роль в создании новых воспоминаний. Во время сна наш мозг формирует связи, помогающие обрабатывать и запоминать новую информацию. Кроме того, сон повышает уровень нейротрансмиттеров — химических веществ, которые позволяют нейронам общаться друг с другом по всему телу.

Простыми словами, недостаток сна оставляет меньше времени для формирования связей, что негативно влияет как на долгосрочную, так и на краткосрочную память.

Мешки под глазами

Исследования также показали, что недостаток сна может серьезно снизить эластичность кожи, в результате чего люди выглядят старше. Когда мы спим, наше тело вырабатывает коллаген — белок, помогающий коже оставаться гладкой. Отметим, что он также является основным строительным материалом для кожи.

Недостаток сна также связан с тем, что организм выделяет больше "гормона стресса" кортизола, который не дает нам спать и быть внимательными. И даже это еще не все, недостаток сна также делает наши лица более уставшими, образуя мешки под глазами и вызывая покраснение век. Также он способствует появлению темных кругов и морщин под глазами, что считается следствием потери коллагена.

Ханна - образец того, как будут выглядеть люди в будущем из-за недостатка сна Фото: Bensons for Beds

Опухшие ноги

Хроническое недосыпание может повысить уровень гормонов стресса, таких как кортизол, который связывают со смертельными сердечными заболеваниями. По словам Босток, у Ханны болезнь сердца, сокращающая продолжительность ее жизни — одним из признаков этой болезни также являются опухшие лодыжки.

Болезнь сердца замедляет кровообращение в организме и приводит к накоплению жидкости в ступнях, лодыжках и ногах. Кроме того, сердечная недостаточность снижает способность организма выводить натрий, что также вызывает аномальные отеки.

Хронические боли в спине

По словам Босток, недостаток сна также стал причиной хронических болей в спине и плечах Ханны. Увы, боль мешает спать, что запускает ужасный "порочный круг". Во время сна высвобождаются гормоны роста и другие химические вещества, которые необходимы для снятия боли и исцеления тела.

Исследователи также обнаружили, что недостаток сна может привести к тому, что определенные части мозга могут стать более восприимчивыми к болевым сигналам. Недостаток сна также является причиной атрофии мышц — истончения мышечной массы — поскольку он ухудшает выработку гормонов, участвующих в наращивании мышц.

Облысение

Хронический недосып также приводит к развитию потери волос, известной как алопеция, которая в конце концов может привести к полному облысению. Считается, что недостаток сна затрудняет кровообращение в коже головы, лишая волосяные фолликулы необходимых питательных веществ и кислорода, необходимых для здорового роста.

Что делать, чтобы не выглядеть как Ханна

По словам Босток, помимо сна, есть также несколько других советов, которые позволят вам выглядеть хорошо. А именно:

подъем в одно и то же время, даже в выходные;

спорт: не менее 150 минут умеренных упражнений или 75 минут интенсивных;

поддержание водного баланса;

использование удобного и поддерживающего матраса;

больше времени проводить на открытом воздухе.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.