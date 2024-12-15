1800-річний срібний амулет може переписати історію християнства: що виявили вчені

Амулет із текстом латиною змінює уявлення про раннє християнство в Римській імперії. Він незвичайний з кількох причин.

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Виявлений у стародавньому похованні в Німеччині срібний амулет III століття н.е. є найстарішим свідченням християнства на північ від Альп. Вчені знайшли всередині амулета крихітний сувій з незвичайним написом латиною. Ця знахідка може змінити розуміння того, як християнство практикувалося в Римській імперії, пише Live Science.

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Хоча срібний амулет завдовжки всього 3,5 см був виявлений археологами ще 6 років тому, експерти Центру археології імені Лейбніца в Майнці витратили всі ці роки на його консервацію, реставрацію та аналіз. І тільки тепер учені оголосили про своє відкриття.

Амулет виявили в могилі в місті Франкфурт, де спочивали останки людини, яка померла між 230 і 270 роками н.е. Усередині амулета було виявлено тонкий скручений сувій зі срібної фольги з текстом латиною. Вчені вважають, що амулет носив чоловік на шиї.

Такі амулети, відомі як філактерії, використовувалися для захисту від хвороб або ж для зцілення від них, а також для захисту від демонів. Такі амулети в основному знаходять у східному Середземномор'ї, але вони дуже рідко зустрічаються на території західної частини Римської імперії. За словами вчених, виявлення такого амулета в Німеччині свідчить про те, що християнство почало проникати в III столітті на самі околиці Римської імперії.

Науковці використали комп'ютерну томографію, щоб провести сканування сувою всередині амулета і розшифрувати написаний текст. За словами авторів дослідження, зазвичай такі тести в амулетах писали грецькою або єврейською мовами, а тому дуже незвично було побачити текст латиною. Науковці з'ясували, що текст містить заклик до Ісуса Христа допомогти власнику амулета протистояти різним невдачам і дарувати благополуччя. При цьому зазначено, що власник амулета віддає себе "волі Господа Ісуса Христа, Сина Божого".

Нагадуємо, що в Римській імперії від самого початку християнство перебувало під забороною і послідовників нової релігії часто страчували. За слова мучеників, той факт, що житель Римської імперії був похований зі своїм амулетом, свідчить про те, що віра для нього мала велике значення, хоча це і доводилося приховувати.

Автори дослідження кажуть, що срібний амулет незвичайний тим, що часто в текстах у таких амулетах змішували різні вірування, але цей суто християнський.

За словами вчених, цей амулет має величезне значення для дослідників раннього християнства, особливо тому, що він містить найраніший приклад певних фраз, які християни стали використовувати повсюдно тільки в IV столітті н.е.

Це відкриття може змінити розуміння того, як християнство практикувалося в Римській імперії.

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