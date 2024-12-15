1800-летний серебряный амулет может переписать историю христианства: что обнаружили ученые

Амулет с текстом на латыни меняет представление о раннем христианстве в Римской империи. Он необычен по нескольким причинам.

Related video

Обнаруженный в древнем захоронении в Германии серебряный амулет III века н.э. является старейшим свидетельством христианства к северу от Альп. Ученые нашли внутри амулета крошечный свиток с необычной надписью на латыни. Эта находка может изменить понимание того, как христианство практиковалось в Римской империи, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Хотя серебряный амулет диной всего 3,5 см был обнаружен археологами еще 6 лет назад, эксперты Центра археологии имени Лейбница в Майнце потратили все эти годы на его консервацию, реставрацию и анализ. И только теперь ученые объявили о своем открытии.

Амулет был обнаружен в могиле в городе Франкфурт, где покоились останки человека, умершего между 230 и 270 годами н. э. Внутри амулета был обнаружен тонкий скрученный свиток из серебряной фольги с текстом на латыни. Ученые считают, что амулет носил мужчина на шее.

Такие амулеты, известные как филактерии, использовались для защиты от болезней или же для исцеления от них, а также для защиты от демонов. Такие амулеты в основном находят в восточном Средиземноморье, но они очень редко встречаются на территории западной части Римской империи. По словам ученых, обнаружение такого амулета в Германии говорит о том, что христианство начало проникать в III веке на самые окраины Римской империи.

Ученые использовали компьютерную томографию, чтобы провести сканирование свитка внутри амулета и расшифровать написанный текст. По словам авторов исследования, обычно такие тесты в амулетах писали на греческом или еврейском языках, а потому очень необычно было увидеть текст на латыни. Ученые выяснили, что текст содержит призыв к Иисусу Христу помочь владельцу амулета противостоять разным неудачам и даровать благополучие. При этом указано, что владелец амулета предает себя "воле Господа Иисуса Христа, Сына Божьего".

Напоминаем, что в Римской империи с самого начала христианство находилось под запретом и последователей новой религии часто казнили. По слова мученых, тот факт, что житель Римской империи был похоронен со своим амулетом, говорит о том, что вера для него имела большое значение, хотя это и приходилось скрывать.

Авторы исследования говорят, что серебряный амулет необычен тем, что часто в текстах в таких амулетах смешивали разные верования, но этот чисто христианский.

По словам ученых, этот амулет имеет огромное значение для исследователей раннего христианства, особенно потому, что он содержит самый ранний пример определенных фраз, которые христиане стали использовать повсеместно только в IV веке н.э.

Это открытие может изменить понимание того, как христианство практиковалось в Римской империи.

Как уже писал Фокус, после двух лет неудачных поисков был найден уникальный артефакт. Сталевар из Южного Уэльса нашел драгоценный золотой перстень, который датируется XIV-XV веками н. э. Эксперты уже оценили артефакт в 10 тысяч фунтов стерлингов.

Также Фокус писал о том, что деревня на востоке Англии скрывала многочисленные сокровища. Ученые обнаружили тысячи драгоценных артефактов, которые свидетельствуют о важности этого места как центра королевской власти.