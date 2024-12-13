Тысячи королевских артефактов: деревня на востоке Англии скрывала многочисленные сокровища (фото)

Исследователи обнаружили тысячи драгоценных артефактов, которые свидетельствуют о важности этого места как центра королевской власти. В общем ученые исследовали территорию размером, примерно как 70 футбольных полей.

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В селе Рэндлшем, графство Саффолк, археологи обнаружили клад из 5 000 артефактов, среди которых золотые и гранатовые украшения, оружие и монеты. Это значительное открытие стало результатом десятилетнего проекта, который координировала Археологическая служба совета графства Саффолк (SCCAS), пишет BBC.

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По словам профессора Кристофера Скалла, который возглавлял исследование, результаты подтверждают, что Рэндлшем служил королевским центром, где правители собирались, осуществляли правосудие, устраивали пиры и чеканили монеты.

Археологи обнаружили клад из 5 000 артефактов, среди которых золотые и гранатовые украшения, оружие и монеты Фото: SUFFOLK COUNTY COUNCIL

Проект начался в 2008 году, когда местный землевладелец обратился к SCCAS после обнаружения археологических артефактов. Более десяти лет исследований показали, что Рэндлшем был центром королевской власти в Восточной Англии между 580 и 730 годами нашей эры. Поселение, занимавшее территорию размером примерно с 70 футбольных полей, считалось королевской резиденцией.

Профессор Скалл отметил, что эти открытия позволяют глубже понять раннесредневековые общества.

"Эти сообщества были гораздо более сложными и более взаимосвязанными, чем мы предполагали ранее", — заявил он.

Исследование иллюстрирует, как правители из юго-восточного Саффолка расширили свое господство над современными Норфолком и Саффолком, используя стратегические центры, такие как Рэндлшем. Кроме того, удалось обнаружить, что остатки римского влияния сыграли решающую роль в формировании структуры раннего восточноанглийского королевства.

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Многие артефакты, найденные во время раскопок, приобрели музеи Колчестера и Ипсвича. Эти предметы станут частью постоянной выставки. Результаты исследования также собрали в новой книге под названием "Лордство и ландшафт в Восточной Англии 400-800 гг. н. э.".

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