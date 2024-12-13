Тисячі королівських артефактів: село на сході Англії приховувало численні скарби (фото)

Дослідники виявили тисячі дорогоцінних артефактів, які свідчать про важливість цього місця як центру королівської влади. Загалом вчені дослідили територію розміром, приблизно як 70 футбольних полів.

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У селі Рендлшем, графство Саффолк, археологи виявили скарб із 5 000 артефактів, серед яких золоті та гранатові прикраси, зброя та монети. Це значне відкриття стало результатом десятирічного проєкту, який координувала Археологічна служба ради графства Саффолк (SCCAS), пише BBC.

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За словами професора Крістофера Скалла, який очолював дослідження, результати підтверджують, що Рендлшем слугував королівським центром, де правителі збиралися, здійснювали правосуддя, влаштовували бенкети та карбували монети.

Археологи виявили скарб із 5 000 артефактів, серед яких золоті та гранатові прикраси, зброя та монети Фото: SUFFOLK COUNTY COUNCIL

Проєкт розпочався у 2008 році, коли місцевий землевласник звернувся до SCCAS після виявлення археологічних артефактів. Понад десять років досліджень показали, що Рендлшем був центром королівської влади у Східній Англії між 580 і 730 роками нашої ери. Поселення, що займало територію розміром приблизно з 70 футбольних полів, вважалося королівською резиденцією.

Професор Скалл наголосив, що ці відкриття дозволяють глибше зрозуміти ранньосередньовічні суспільства.

"Ці спільноти були набагато складнішими і більш взаємопов'язаними, ніж ми припускали раніше", — заявив він.

Дослідження ілюструє, як правителі з південно-східного Саффолку розширили своє панування над сучасними Норфолком і Саффолком, використовуючи стратегічні центри, такі як Рендлшем. Крім того, вдалося виявити, що залишки римського впливу відіграли вирішальну роль у формуванні структури раннього східноанглійського королівства.

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Багато артефактів, знайдених під час розкопок, придбали музеї Колчестера та Іпсвіча. Ці предмети стануть частиною постійної виставки. Результати дослідження також зібрали в новій книзі під назвою "Лордство і ландшафт у Східній Англії 400-800 рр. н. е.".

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