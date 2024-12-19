У мільйони разів повільніше за звичайний Wi-Fi: пораховано швидкість обробки інформації нашим мозком

Дослідники підрахували, якою є швидкість людського мислення в бітах.

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Нове дослідження Каліфорнійського технологічного інституту показало, що людський мозок обробляє інформацію з надзвичайно низькою швидкістю — близько 10 біт на секунду. Водночас наші сенсорні системи збирають дані в 100 мільйонів разів швидше, пише New Atlas.

Людський мозок часто називають найпотужнішим комп'ютером у світі, і його ефективність не викликає сумнівів. Але наскільки швидко він працює насправді в комп'ютерному сенсі? Біологи з Каліфорнійського технологічного інституту оцінили швидкість людського мислення в бітах.

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Дослідники спочатку спробували визначити один біт у людських термінах. Зрозуміло, все залежить від конкретного способу обробки інформації. Наприклад, під час читання та письма вони визначають один біт як один символ тексту, а під час прослуховування мови це, по суті, один звук.

Щодо письма, то вони почали з прикладу професійної друкарки. Вони можуть друкувати зі швидкістю 120 слів на хвилину, а за середнього значення п'яти символів у слові виходить 10 натискань клавіш, або бітів, на секунду. Під час роботи зі звуком рекомендована швидкість, щоб ваша мова була зрозуміла, становить до 160 слів на хвилину. Застосовуючи ту саму математику, виходить 13 бітів на секунду.

Далі команда розрахувала аналогічні швидкості передачі даних для екстремальних прикладів обробки інформації людиною. Сюди входить розв'язання кубиків Рубіка з рекордною швидкістю — 11,8 біт/с, задачі на запам'ятовування цифр (4,9 біт/с), професійний "Тетріс" (7 біт/с) і швидкісні карткові задачі (17,7 біт/с), що передбачають вивчення колоди карт у випадковому порядку та запам'ятовування їхнього порядку.

На основі всього перерахованого, команда дійшла висновку, що близько 10 біт на секунду є хорошим середнім показником швидкості людського мислення. Порівняно зі штучними системами передання даних це вкрай мало, наприклад, швидкість Wi-Fi зазвичай вимірюється сотнями мільйонів біт.

Цей процес здається ще повільнішим порівняно з нашим власним обладнанням — органами чуття та нервовою системою. Згідно з підрахунками команди, один колбочковий фоторецептор у людському оці може передавати інформацію зі швидкістю близько 270 біт/с, що становить 1,6 мільярда біт/с на одне око. Зоровий нерв, мабуть, потім стискає її приблизно до 100 мільйонів біт/с. Однак це все одно перевищує швидкість нашого мислення, особливо з урахуванням величезної кількості інформації, що надходить від інших органів чуття в той самий час.

"Кожну мить ми витягуємо лише 10 біт із трильйона, що надходять від наших органів почуттів, і використовуємо ці 10 біт для сприйняття навколишнього світу та ухвалення рішень", — каже автор дослідження Маркус Майстер.

Окремі нейрони здатні передавати дані з набагато більшою швидкістю, але на практиці вони зазвичай працюють на швидкості близько 10 біт/с, каже команда. Це може бути спадщиною наших найдавніших предків, яким потрібно було зосередитися на тому, щоб просто рухатися до їжі і тікати від хижаків. Отже, у нас у голові одночасно може бути тільки один "поїзд думок".

"Наші предки вибрали екологічну нішу, де світ досить повільний, щоб зробити виживання можливим. Насправді, 10 біт на секунду потрібні тільки в найгірших ситуаціях, а більшу частину часу наше оточення змінюється в набагато більш неквапливому темпі", — пишуть дослідники.

Але такі показники у світлі технологій майбутнього дещо насторожують. Комп'ютери, роботи та штучний інтелект можуть обробляти інформацію набагато швидше за нас і тільки прискорюватимуться.

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